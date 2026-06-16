El legado de Robe toma el Ateneo de Cáceres con una exposición colectiva y música en directo

Tres propuestas culturales para disfrutar este martes en la ciudad.

'La hierba errante' en la Filmoteca de Cáceres

La Filmoteca de Cáceres ofrecerá este martes 16 de junio a las 20.30 horas, una nueva cita con el mejor cine clásico gracias a la proyección de La hierba errante (Ukigusa), una de las obras más reconocidas del maestro japonés Yasujirō Ozu. La sesión, incluida en el ciclo Clásicos de la Filmoteca, permitirá al público disfrutar de una versión excepcional de la película mediante un máster restaurado en 4K y un nuevo tránsfer digital en alta definición, que recupera todo el esplendor visual de este largometraje de 1959. Considerada una de las grandes obras del cine universal, La hierba errante es un remake en color que Ozu realizó de su propia película muda de 1934, Historias de hierbas errantes.

La cinta retrata con delicadeza y profundo humanismo la llegada de una veterana compañía de teatro ambulante a un pequeño pueblo costero del sur de Japón, donde afloran viejos amores, secretos y tensiones personales. La proyección se realizará en versión original subtitulada, ofreciendo una oportunidad única para apreciar el inconfundible estilo de Ozu, caracterizado por su cámara baja, su sensibilidad narrativa y su mirada profundamente humana sobre la vida cotidiana.

Charla sobre bienestar animal y comunicación con mascotas

La Biblioteca Pública de Cáceres celebrará este martes 16 de junio la charla Entender para sanar, una actividad centrada en el bienestar animal y la mejora de la relación entre las personas y sus mascotas. El encuentro tendrá lugar de 18.00 a 20.00 horas en el salón de actos del centro. La sesión será impartida por profesionales de 'Siravet y Crisbet', especialistas en etología y tratamiento integral de problemas de comportamiento animal. Durante la charla, los asistentes podrán conocer herramientas y pautas prácticas para comprender mejor el lenguaje, las emociones y las necesidades de sus animales de compañía. La iniciativa busca fomentar una convivencia más saludable y consciente entre propietarios y mascotas, contribuyendo al bienestar físico y emocional de ambos. La entrada será gratuita hasta completar el aforo.

Exposición colectiva en homenaje a Robe

El Ateneo de Cáceres abrirá este martes 16 de junio la exposición colectiva Homenaje a Robe, una muestra pictórica dedicada a la figura de Robe Iniesta, referente indiscutible del rock español y líder de Extremoduro. La inauguración tendrá lugar a las 19.00 horas y coincidirá con el reciente reconocimiento al artista con la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes. Organizada por el colectivo 'Imagynarte', la exposición reúne las obras de una veintena de artistas que ofrecen su particular visión del universo creativo, poético y musical de Robe. La velada inaugural contará además con la actuación en directo de Andrés Varó, que pondrá banda sonora a este encuentro entre música y artes plásticas. La muestra permanecerá abierta al público hasta el próximo 3 de julio y podrá visitarse con acceso libre, al igual que el acto de inauguración, hasta completar el aforo. La iniciativa se presenta como una destacada cita cultural que rinde tributo a una de las personalidades más influyentes de la música extremeña y española.