Las lenguas de signos alzan la voz en Cáceres: "La sociedad es la que debe transformarse"

El Ayuntamiento de Cáceres ha celebrado este lunes el Día Nacional de las Lenguas de Signos Españolas, que se conmemora cada 14 de junio, con un acto institucional en el que se ha reivindicado la accesibilidad lingüística como una condición imprescindible para la igualdad real de las personas sordas. La cita ha contado con la participación del alcalde, Rafa Mateos, miembros de la corporación municipal, el presidente de la Federación Extremeña de Asociaciones de Personas Sordas, José Manuel Cercas, y representantes de la entidad.

Durante el acto se ha leído un manifiesto de la Confederación Estatal de Personas Sordas (CNSE), signado por Maite Berrocoso y Antonio David Jiménez, en el que se ha lanzado un mensaje directo: el reconocimiento legal de una lengua "nunca puede ser el final del camino". El texto ha reclamado pasar "del reconocimiento a la responsabilidad. De la responsabilidad a la acción. De la acción a los hechos".

"No hay inclusión sin accesibilidad lingüística"

El manifiesto ha puesto el acento en que la igualdad de las personas sordas no puede depender "de la suerte" ni de la voluntad puntual de una administración. "No puede depender de que una familia reciba apoyo a tiempo, ni de que el sistema educativo comprenda lo que supone crecer sin lengua de signos", recoge el texto, que reclama políticas públicas estables, recursos y compromiso.

Bajo el lema de este año, "Lenguas de signos por mil razones", la CNSE ha defendido que estas lenguas deben estar presentes "en cada escuela, en cada consulta médica, en cada puesto de trabajo, en cada espacio cultural, en cada medio de comunicación, en cada servicio público". Y no "como excepción" ni "como favor", sino "como obligación".

El manifiesto ha concluido con una idea central: "No hay inclusión sin accesibilidad lingüística". "Porque no es la persona sorda quien debe adaptarse. No. Es la sociedad la que debe transformarse. Lenguas de signos por mil razones. Lenguas de signos para vivirlo todo", recoge el texto leído durante el acto.

La fachada se ilumina de azul

El alcalde de Cáceres, Rafa Mateos, ha agradecido a la Federación Extremeña de Asociaciones de Personas Sordas su "compromiso, esfuerzo y trabajo", y ha destacado la labor que desarrolla para trasladar a las instituciones la necesidad de poner en valor las lenguas de signos.

Mateos ha señalado que hace unos años "era impensable" que buena parte de los actos promovidos por administraciones públicas o entidades privadas fueran accesibles para personas que utilizan lengua de signos. A su juicio, esa realidad ha cambiado y hoy esa presencia se percibe "de forma natural", algo que ha contribuido a facilitar la inclusión y la accesibilidad de las personas sordas en distintos ámbitos de la vida.

Como gesto simbólico, el regidor ha anunciado que la fachada del Ayuntamiento de Cáceres se iluminará de azul, color vinculado a esta conmemoración. "Desde aquí mi agradecimiento por vuestro trabajo, vuestro esfuerzo, y vuestra implicación para trasladarnos a todos esa necesidad de implicarnos y comprometernos con el lenguaje de signos", ha subrayado.