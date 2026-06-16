Luis Fernando García Nicolás relevará a Cotrina al frente del PSOE de la provincia de Cáceres

Este martes 16 de junio a las 12.00 horas era la fecha límite para presentar precandidaturas a la secretaría general del PSOE de la provincia de Cáceres y Luis Fernando García Nicolás ha sido el único en hacerlo, por lo que será el relevo de Álvaro Sánchez Cotrina al frente del partido tras una etapa de transición comandada por María José Pulido.

El cierre del plazo de presentación de precandidaturas "confirma la existencia de un proyecto ampliamente respaldado por la militancia y orientado a fortalecer la organización, reforzar su presencia en el territorio y preparar al PSOE para las próximas citas electorales", señalan los socialistas.

"La presentación de una única precandidatura evidencia que el PSOE de la provincia de Cáceres ha sabido situar por encima de cualquier otra consideración el interés colectivo del partido y de la ciudadanía", aseguran, incidiendo en que son "una organización cohesionada, consciente de los desafíos que tiene por delante y decidida a seguir siendo la principal referencia política del progreso en la provincia".

Fernando García Nicolás ha señalado que este proceso debe servir para seguir fortaleciendo la unidad interna, ampliar la base social del proyecto socialista y consolidar un PSOE cercano a la realidad de los municipios, conectado con las preocupaciones de la gente y preparado para ofrecer respuestas a los retos de presente y futuro.

La provincia de Cáceres afronta los próximos años con importantes desafíos demográficos, económicos y territoriales. Por ello, García Nicolás considera imprescindible "seguir construyendo una organización fuerte, abierta y arraigada en cada pueblo y en cada comarca, capaz de liderar las transformaciones que necesita el territorio".

El principal objetivo político de esta nueva etapa será "tener las mejores candidaturas y el mejor proyecto para revalidar nuestra mayoría en las elecciones municipales de 2027, volver a tener la confianza de la ciudadanía en los ayuntamientos donde gobierna el PSOE, recuperar nuevas alcaldías y mantener el gobierno de la Diputación Provincial de Cáceres como institución fundamental para la cohesión territorial y la igualdad de oportunidades entre municipios".

La organización sale de este proceso fortalecida, unida y preparada para ganar, continuando el trabajo desde cada agrupación local y desde cada municipio al servicio de la ciudadanía y de los intereses de la provincia.

Perfil político

Fernando García Nicolás cuenta con una trayectoria política construida desde las agrupaciones, los pueblos y el compromiso diario con el PSOE. "Durante años ha entendido que quien quiere dirigir el partido debe haber demostrado antes su capacidad para cuidarlo. Y cuidar el partido significa entender el momento político y saber que el partido necesita unidad para sumarse a un proyecto regional ganador. Significa sostener agrupaciones, cohesionarlas, acompañar a la militancia, ayudar a construir candidaturas y defender las siglas incluso en los momentos más complicados", señalan.

Cuando llegó a su agrupación local de Ahigal apenas había ocho militantes. "Hoy son 28. Ese crecimiento no es casualidad. Es la prueba de una forma de hacer política basada en escuchar, incorporar, sumar y construir colectivamente. Ha estado donde el PSOE le ha pedido estar: en la agrupación local, en la alcaldía, en la Diputación Provincial y en la estructura orgánica", indican fuentes socialistas.

En la vida orgánica provincial lleva solo un mandato y lo que va de este último que inició como secretario de Organización del hoy líder regional, Álvaro Sánchez Cotrina. Como alcalde de Ahigal desde 2007 conoce la realidad de los pueblos, sus dificultades y sus oportunidades. Como diputado provincial vinculado a áreas Estratégicas de Infraestructuras, Movilidad y Agenda Provincial, ha acreditado capacidad de gestión, solvencia técnica y conocimiento profundo del territorio.

Su experiencia como presidente de Femembalses (Federación de municipios con Embalses y centrares hidroeléctricas de España) refuerza una idea política clara: los pueblos no pueden limitarse a soportar infraestructuras o transformaciones energéticas. Deben decidir, participar y beneficiarse del desarrollo que generan.

En resumen, "García Nicolás representa un PSOE que escucha, acompaña y entiende que la mejor forma de ganar fuera es fortalecer primero el partido desde dentro. No viene a descubrir la provincia. Viene de ella con humildad. Y precisamente por eso entiende que existen 230 razones para ganar. Porque detrás de cada municipio, de cada agrupación y de cada militante hay una parte imprescindible de la fuerza del PSOE", concluyen.