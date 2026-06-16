Así serán los dos nuevos nombres que prepara Cáceres para sus espacios públicos

Cáceres prepara dos nuevos nombres para espacios públicos de la ciudad. El Ayuntamiento ha iniciado el trámite para que el paseo situado en el lateral de la avenida Hernán Cortés pase a llamarse paseo de la Diversidad y para que el parque situado al final de la calle Libra, junto al CEIP Francisco de Aldana, reciba el nombre de parque de la Inclusión.

La decisión todavía no es definitiva, pero ya ha superado el primer paso. El pleno municipal aprobó inicialmente ambas denominaciones en la sesión ordinaria celebrada el pasado 21 de mayo y los acuerdos han sido publicados este lunes en el Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres. A partir de ahora se abre un periodo para que cualquier persona pueda consultar los expedientes y presentar alegaciones si lo considera oportuno.

Dónde estarán

El paseo de la Diversidad se ubicará en el lateral de la avenida Hernán Cortés, una de las vías principales de la ciudad. El parque de la Inclusión, por su parte, dará nombre a la zona verde situada al final de la calle Libra, en el entorno del colegio Francisco de Aldana.

Con estos dos nombres, el Ayuntamiento busca incorporar al mapa urbano referencias vinculadas a la diversidad y la inclusión, dos conceptos que pasarán a identificar espacios concretos de la ciudad si el trámite se completa sin cambios.

30 días para alegaciones

Los acuerdos quedan ahora en exposición pública durante 30 días hábiles. Durante ese plazo, cualquier persona física o jurídica podrá examinar la documentación y formular reclamaciones o sugerencias, según recoge el anuncio oficial.

Si no se presenta ninguna alegación, los dos nombres quedarán aprobados de forma definitiva. En ese caso, Cáceres incorporará oficialmente a sus espacios públicos el paseo de la Diversidad y el parque de la Inclusión.