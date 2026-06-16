Cambios
Así serán los dos nuevos nombres que prepara Cáceres para sus espacios públicos
El pleno municipal de Cáceres da luz verde inicial a dos nuevas denominaciones para espacios públicos que buscan reforzar los conceptos de diversidad e inclusión
Cáceres prepara dos nuevos nombres para espacios públicos de la ciudad. El Ayuntamiento ha iniciado el trámite para que el paseo situado en el lateral de la avenida Hernán Cortés pase a llamarse paseo de la Diversidad y para que el parque situado al final de la calle Libra, junto al CEIP Francisco de Aldana, reciba el nombre de parque de la Inclusión.
La decisión todavía no es definitiva, pero ya ha superado el primer paso. El pleno municipal aprobó inicialmente ambas denominaciones en la sesión ordinaria celebrada el pasado 21 de mayo y los acuerdos han sido publicados este lunes en el Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres. A partir de ahora se abre un periodo para que cualquier persona pueda consultar los expedientes y presentar alegaciones si lo considera oportuno.
Dónde estarán
El paseo de la Diversidad se ubicará en el lateral de la avenida Hernán Cortés, una de las vías principales de la ciudad. El parque de la Inclusión, por su parte, dará nombre a la zona verde situada al final de la calle Libra, en el entorno del colegio Francisco de Aldana.
Con estos dos nombres, el Ayuntamiento busca incorporar al mapa urbano referencias vinculadas a la diversidad y la inclusión, dos conceptos que pasarán a identificar espacios concretos de la ciudad si el trámite se completa sin cambios.
30 días para alegaciones
Los acuerdos quedan ahora en exposición pública durante 30 días hábiles. Durante ese plazo, cualquier persona física o jurídica podrá examinar la documentación y formular reclamaciones o sugerencias, según recoge el anuncio oficial.
Si no se presenta ninguna alegación, los dos nombres quedarán aprobados de forma definitiva. En ese caso, Cáceres incorporará oficialmente a sus espacios públicos el paseo de la Diversidad y el parque de la Inclusión.
- El Cristo Negro de Cáceres saldrá en procesión extraordinaria por primera vez en 36 años
- La víctima del accidente de Torremejía es Carmela Rico, antigua profesora de Proa y esposa del exgerente del Cáceres CB Santos Chaso
- El festival gratis que llenará de música el parque Padre Pacífico de Cáceres durante dos días
- Muere en Cáceres a los 62 años Elena Martínez, la fotógrafa que buscó la belleza 'desde el poder de lo simple
- La odisea de 47 mayores de Cáceres en un viaje del Imserso: 'Nadie nos guiaba en los trasbordos, estuvimos solos en Atocha y en Sants
- Un 'pique entre vecinos' termina en un incendio y obliga a los bomberos a rescatar a una mujer mayor en La Bondad de Cáceres
- ¿Una piscina natural en La Ribera del Marco? La propuesta turística para reactivar el verano en Cáceres
- El policía condenado por la muerte de un preso en Cáceres solicita ser declarado insolvente para que el Estado pague la indemnización