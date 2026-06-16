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Formación profesional

Los periodistas de Cáceres se preparan para usar la inteligencia artificial con criterio y ética

La Asociación de Periodistas de Cáceres ha organizado un curso presencial y online con RTVE Instituto para abordar el impacto de la IA en las redacciones

Urbano García impartirá el curso.

Urbano García impartirá el curso. / El Periódico

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Miguel Ángel Muñoz Rubio

Miguel Ángel Muñoz Rubio

Cáceres

La Asociación de Periodistas de Cáceres (APC) ha puesto en marcha el curso ‘Uso y herramientas de IA para profesionales de la comunicación’, una iniciativa con la que ha querido reforzar su apuesta por la innovación, la formación continua y la defensa de un periodismo de calidad en un momento de transformación acelerada para los medios.

La formación se desarrollará en Cáceres, en el edificio Embarcadero, en formato presencial y online, y contará con la colaboración de RTVE Instituto, el centro de formación especializada en la industria audiovisual creado en 1975. El curso será impartido por Urbano García los días 19 de septiembre y 3 de octubre, en horario de 9.30 a 13.30 horas.

La propuesta está dirigida a periodistas, locutores, creadores de contenido y profesionales de gabinetes y medios de comunicación. A lo largo de dos sesiones intensivas, el programa combinará teoría y práctica para acercar a los participantes al uso de la inteligencia artificial en las rutinas profesionales de la comunicación.

El objetivo de la APC ha sido ofrecer herramientas útiles y conocimientos actualizados para que los profesionales puedan incorporar la IA de forma eficiente, crítica y ética, sin renunciar a los valores esenciales del oficio: el rigor, la verificación, la credibilidad y el servicio público.

Verificación, deepfakes y nuevos retos

El programa abordará cuestiones como el impacto de la inteligencia artificial en las redacciones, el uso responsable de herramientas generativas, la automatización de procesos, la creación de contenidos multimedia y las nuevas competencias que demandará el ecosistema mediático en los próximos años.

También se prestará especial atención a la verificación frente a los deepfakes, una de las principales preocupaciones para los profesionales de la información ante la expansión de contenidos manipulados o generados artificialmente. Además, el curso explorará aplicaciones prácticas para la búsqueda de información, la redacción, el audio, el vídeo y las presentaciones.

La Asociación de Periodistas de Cáceres ha incidido en la importancia de que los periodistas no solo conozcan estas herramientas, sino que aprendan a utilizarlas con criterio profesional y capacidad crítica, de forma que la inteligencia artificial sea un apoyo para mejorar los procesos informativos y no un sustituto del trabajo periodístico.

Las inscripciones ya están abiertas a través del formulario habilitado por la organización: https://bit.ly/IAcursoAPC. El precio del curso será de 25 euros para socios de la APC, gratuito para los socios desempleados, de 50 euros para socios de otras entidades adheridas a FAPE y de 75 euros para el resto de participantes.

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Con esta iniciativa, la APC ha buscado contribuir a que los profesionales de la comunicación estén mejor preparados para afrontar los desafíos presentes y futuros del sector, en un contexto marcado por los cambios tecnológicos y por la evolución de los hábitos de consumo de información.

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