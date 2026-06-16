El PSOE responde al alcalde de Cáceres por la Cruz de los Caídos: "Lo que hay que hacer es cumplir la ley"

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Cáceres, Belén Fernández, ha respondido este lunes al alcalde, Rafa Mateos, después de que el regidor haya pedido públicamente a los socialistas que se posicionen sobre la retirada de la Cruz de los Caídos de la plaza de América. Fernández ha asegurado que la postura de su grupo ha sido clara "desde el principio" y pasa por el cumplimiento de la Ley de Memoria Democrática.

"Nuestro posicionamiento lo volvemos a defender: es que se cumpla la ley", ha señalado la portavoz socialista, tras la resolución ministerial que da al Ayuntamiento de Cáceres un plazo de tres meses para retirar el monumento al considerarlo un símbolo franquista contrario a la normativa de memoria democrática.

Fernández ha afeado a Mateos que le haya reclamado una posición pública sobre este asunto y ha afirmado que el alcalde "vive al margen de lo que ocurre en esta ciudad". "Es algo que venimos constatando toda la legislatura y especialmente hoy de nuevo, cuando nos ha interpelado para marcar un posicionamiento que desde el principio lo hemos dejado clarísimo", ha apuntado.

El PSOE acusa a Mateos de cambiar de postura

Fernández ha pedido al alcalde "que se aclare" y ha recordado que en 2020 Mateos apelaba, según la portavoz socialista, a la retirada de la Cruz de los Caídos para hacer valer un acuerdo plenario aprobado durante el mandato de José María Saponi al frente del Ayuntamiento de Cáceres.

"Que se aclare el señor Mateos si está de acuerdo con ese Rafa Mateos del año 2020 que decía literalmente que lo que hay que hacer es cumplir los acuerdos, la normativa en referencia a ese acuerdo plenario que se aprobó con José María Saponi, o un alcalde que es quien hace uso partidista ahora mismo de una decisión que viene precisamente a dignificar las instituciones y la calidad democrática de las mismas", ha señalado.

Por ese motivo, la portavoz socialista ha calificado la posición actual del alcalde de "volátil" y ha acusado al equipo de gobierno de utilizar políticamente la resolución sobre la Cruz de los Caídos.

Los barrios, como prioridad

Fernández también ha respondido a uno de los argumentos utilizados por Mateos, que ha defendido que la retirada de la Cruz de los Caídos no es una prioridad para los cacereños. La portavoz socialista ha replicado que una prioridad fundamental para la ciudad es "la dignidad" de sus barrios.

"Una prioridad fundamental para los cacereños y cacereñas es la dignidad de nuestros barrios y no mantenerlos abandonados, con un dinero remanente millonario guardado en un cajón, no sabemos para qué", ha concluido.

La respuesta del PSOE llega en plena escalada política por el futuro del monumento de la plaza de América. El Ayuntamiento ha solicitado que se anule la resolución ministerial y que se suspenda cautelarmente el plazo de tres meses para retirar la Cruz de los Caídos. El Gobierno local defiende que el monumento quedó descontextualizado tras el cambio de inscripción aprobado en democracia, mientras que los socialistas insisten en que la clave es cumplir la Ley de Memoria Democrática.