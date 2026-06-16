Estos son todos los estrenos del Festival de Teatro Clásico de Cáceres de esta semana

La tercera semana del Festival de Teatro Clásico de Cáceres llega cargada de nombres propios, estrenos y algunas de las propuestas más esperadas de toda la programación. Entre el 15 y el 21 de junio, la ciudad recibirá a dos referentes absolutos de la interpretación española, Rafael Álvarez El Brujo y Pepe Viyuela, mientras que la compañía extremeña Verbo Producciones estrenará una nueva versión de Casa con dos puertas mala es de guardar, con todas las localidades agotadas desde hace días.

La histórica plaza de San Jorge volverá a convertirse en el gran escenario al aire libre de la ciudad para una semana que tendrá como hilo conductor la tradición picaresca española y el universo de Calderón de la Barca, uno de los autores más representados en esta edición.

Pocos artistas mantienen una relación tan estrecha con el festival cacereño como Rafael Álvarez El Brujo. El actor volverá a la ciudad con dos funciones, los días 17 y 18 de junio, de su celebrada versión de Lazarillo de Tormes.

Se trata de uno de los montajes más emblemáticos de su carrera, basado en la adaptación realizada por Fernando Fernán Gómez sobre la obra anónima que inauguró la novela picaresca española. Estrenado hace más de tres décadas, el espectáculo sigue conservando toda su vigencia gracias a una interpretación que convierte al célebre pícaro en un espejo de las desigualdades, la supervivencia y la condición humana.

## Pepe Viyuela rescata a otro pícaro olvidado

La tradición picaresca continuará el viernes 19 con la llegada de Pepe Viyuela, que pondrá en escena El guitón Onofre, novela escrita por Gregorio González en 1604 y considerada la tercera gran obra del género en España.

Viyuela recupera así un texto prácticamente olvidado durante siglos y lo transforma en una propuesta teatral que mezcla humor, crítica social y música en directo gracias al acompañamiento de la intérprete Sara Águeda.

La historia narra las peripecias vitales de un joven obligado a abrirse camino en una sociedad marcada por las apariencias, la pobreza y la lucha por sobrevivir, una realidad que el propio actor considera sorprendentemente cercana a la actualidad.

## Calderón por partida doble

La semana estará marcada también por dos estrenos inspirados en la obra de Calderón de la Barca.

El primero llegará este martes con Casa con dos puertas mala es de guardar, la nueva producción de Verbo Producciones, una de las compañías extremeñas con mayor trayectoria en el teatro clásico. La representación llega al festival con las entradas agotadas y confirma la buena acogida que suele recibir el trabajo de la formación extremeña.

La obra propone una divertida sucesión de equívocos, amores secretos y malentendidos protagonizados por Lisardo, Félix y sus respectivas enamoradas, en una de las grandes comedias de enredo del Siglo de Oro.

El segundo estreno tendrá lugar el sábado 20 con El sueño es vida, una reinterpretación libre de La vida es sueño dirigida y protagonizada por el joven creador Marcos Altuve junto a la compañía Arroz con Costra.

La propuesta pone el foco en los sueños como motor de transformación personal y colectiva, ofreciendo una lectura contemporánea de uno de los textos más universales del teatro español.

## Música medieval bajo las estrellas

La programación no se limita al teatro. El domingo 21 la plaza de San Jorge recibirá a Ensamble Musicantes de Madrid, formación especializada en repertorio medieval.

El concierto, titulado Sones medievales, recorrerá composiciones de los siglos XIII y XIV procedentes de España, Francia, Inglaterra, Alemania, Suecia y Hungría. El grupo interpreta estas piezas con reproducciones de instrumentos históricos como laúdes medievales, rabeles o laúdes árabes, recreando el sonido original de una época fundamental para la evolución de la música occidental.

## Teatro, literatura y cine

La semana se completa con otras actividades paralelas que refuerzan la dimensión cultural del festival.

El sábado volverán las Cabinas Literarias a la plaza Mayor, donde el público podrá escuchar fragmentos de obras y versos del Siglo de Oro a través de una experiencia inmersiva instalada en antiguas cabinas telefónicas de estilo británico.

Además, el director Yayo Cáceres, referente de compañías como Ron Lalá y AY Teatro, continuará desarrollando su taller Deporteatro, una singular metodología que combina recursos interpretativos y dinámicas inspiradas en el tenis.

La programación incluye también la representación de Verxxiones del amor en el Corral de las Cigüeñas y la proyección en la Filmoteca de Extremadura de Valor sentimental, ganadora este año del Óscar a la mejor película internacional.

Con El Brujo, Pepe Viyuela, Calderón, música medieval y actividades para todos los públicos, Cáceres afronta una de las semanas más intensas de todo su Festival de Teatro Clásico, consolidado ya como una de las grandes citas culturales del verano extremeño.