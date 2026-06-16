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Sonia Gómez, la voz de 'Sweet California' que marcó a toda una generación, llega a Cáceres

La artista, icono de una de las girl bands más populares del pop español, actúa en la ciudad dentro de su nueva etapa musical

Sonia Gómez, cantante.

Sonia Gómez, cantante. / RTVE

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Esteban Valero Vizcano

Esteban Valero Vizcano

Cáceres

La cantante Sonia Gómez, conocida por su paso por el grupo Sweet California, actuará en Cáceres el próximo 5 de julio, donde presentará su proyecto en solitario en un concierto que marca una nueva etapa en su trayectoria musical.

El salto a la música en solitario

Gómez se dio a conocer como integrante de 'Sweet California', una de las formaciones femeninas de pop más exitosas del panorama español en la última década. El grupo alcanzó una gran popularidad con temas de carácter comercial y enérgico, giras por todo el país y una estrecha conexión con el público adolescente y juvenil. Durante su etapa en la banda, el trío se consolidó como un fenómeno del pop nacional, con varios álbumes publicados y presencia habitual en grandes festivales y recintos. Tras su salida del grupo, la artista decidió emprender un camino individual con el objetivo de desarrollar una identidad musical más personal. En esta nueva fase, Sonia Gómez ha apostado por un sonido más maduro, en el que combina el pop con influencias actuales y una línea más íntima y emocional, alejándose del formato estrictamente grupal que marcó sus inicios.

Una carrera más personal e íntima

Su carrera en solitario le ha permitido, además, explorar nuevas facetas creativas y reforzar el contacto directo con su público a través de redes sociales y actuaciones en formato más cercano. Este proceso de evolución artística ha ido acompañado de una mayor implicación en la composición y en la construcción de su propio proyecto musical.

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El concierto en Cáceres se enmarca dentro de esta nueva etapa y ofrecerá al público la oportunidad de conocer tanto su repertorio actual como algunos guiños a su trayectoria anterior. La cita promete ser un recorrido por su evolución artística, desde sus inicios en una de las girl bands más reconocidas del pop español hasta su consolidación como solista.

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