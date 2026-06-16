Agenda cultural
Sonia Gómez, la voz de 'Sweet California' que marcó a toda una generación, llega a Cáceres
La artista, icono de una de las girl bands más populares del pop español, actúa en la ciudad dentro de su nueva etapa musical
La cantante Sonia Gómez, conocida por su paso por el grupo Sweet California, actuará en Cáceres el próximo 5 de julio, donde presentará su proyecto en solitario en un concierto que marca una nueva etapa en su trayectoria musical.
El salto a la música en solitario
Gómez se dio a conocer como integrante de 'Sweet California', una de las formaciones femeninas de pop más exitosas del panorama español en la última década. El grupo alcanzó una gran popularidad con temas de carácter comercial y enérgico, giras por todo el país y una estrecha conexión con el público adolescente y juvenil. Durante su etapa en la banda, el trío se consolidó como un fenómeno del pop nacional, con varios álbumes publicados y presencia habitual en grandes festivales y recintos. Tras su salida del grupo, la artista decidió emprender un camino individual con el objetivo de desarrollar una identidad musical más personal. En esta nueva fase, Sonia Gómez ha apostado por un sonido más maduro, en el que combina el pop con influencias actuales y una línea más íntima y emocional, alejándose del formato estrictamente grupal que marcó sus inicios.
Una carrera más personal e íntima
Su carrera en solitario le ha permitido, además, explorar nuevas facetas creativas y reforzar el contacto directo con su público a través de redes sociales y actuaciones en formato más cercano. Este proceso de evolución artística ha ido acompañado de una mayor implicación en la composición y en la construcción de su propio proyecto musical.
El concierto en Cáceres se enmarca dentro de esta nueva etapa y ofrecerá al público la oportunidad de conocer tanto su repertorio actual como algunos guiños a su trayectoria anterior. La cita promete ser un recorrido por su evolución artística, desde sus inicios en una de las girl bands más reconocidas del pop español hasta su consolidación como solista.
- El Cristo Negro de Cáceres saldrá en procesión extraordinaria por primera vez en 36 años
- La víctima del accidente de Torremejía es Carmela Rico, antigua profesora de Proa y esposa del exgerente del Cáceres CB Santos Chaso
- El festival gratis que llenará de música el parque Padre Pacífico de Cáceres durante dos días
- Muere en Cáceres a los 62 años Elena Martínez, la fotógrafa que buscó la belleza 'desde el poder de lo simple
- La odisea de 47 mayores de Cáceres en un viaje del Imserso: 'Nadie nos guiaba en los trasbordos, estuvimos solos en Atocha y en Sants
- Un 'pique entre vecinos' termina en un incendio y obliga a los bomberos a rescatar a una mujer mayor en La Bondad de Cáceres
- ¿Una piscina natural en La Ribera del Marco? La propuesta turística para reactivar el verano en Cáceres
- El policía condenado por la muerte de un preso en Cáceres solicita ser declarado insolvente para que el Estado pague la indemnización