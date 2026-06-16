Una vecina de Cáceres denuncia la negativa de la DGT a tramitar unas gestiones "por acudir tres veces en un mes"

La dificultad para conseguir una cita previa en la Dirección General de Tráfico (DGT) es una queja recurrente entre los ciudadanos. Realmente, en cualquier administración. Sin embargo, una vecina de Cáceres asegura haber vivido una situación insólita: afirma que un funcionario se negó a tramitarle una gestión porque había acudido en tres ocasiones durante el mismo mes a las oficinas de Tráfico.

La afectada, natural de Cilleros aunque residente en Cáceres, ha presentado una reclamación formal tras lo ocurrido y denuncia sentirse "indefensa" ante una decisión que considera arbitraria.

"Vengo a hacer trámites, me da igual para quién sean. Son trámites legales y autorizados", explica. Según relata, las tres citas que había solicitado estaban relacionadas con gestiones de vehículos de familiares y conocidos de su localidad, a quienes ayuda de manera desinteresada.

"Me dijo que me considera profesional"

La mujer asegura que acudió a las oficinas de la DGT con toda la documentación necesaria para realizar varias transferencias de vehículos cuando recibió una negativa inesperada. "Me dijeron que como había venido muchas veces durante el mes me consideraban una profesional y que no podían atenderme", afirma.

Según su versión, el empleado le indicó que, al entender que actuaba como una gestora profesional, debía realizar los trámites por vía telemática y no presencial. Sin embargo, la afectada rechaza de plano esa consideración.

DGT en Cáceres. / Pablo Parra

"Yo no soy profesional. Soy una persona altruista que le hace favores a la gente de mi pueblo. Se lo puedo hacer a dos personas o a cuatrocientas, eso es problema mío, no de ellos", sostiene.

La mujer insiste en que todas las actuaciones que realiza cuentan con la correspondiente autorización firmada por los titulares de los vehículos, un procedimiento que la propia DGT contempla para permitir que terceros realicen trámites en nombre de otras personas.

"Tengo la autorización oficial que aparece en la página web de Tráfico. Si no quieren que un tercero haga gestiones por otra persona, que no tengan ese documento. Pero existe y está precisamente para eso", argumenta.

Una tercera cita que acabó sin trámite

Según explica, la situación resulta aún más frustrante porque las tres citas no correspondían a tres expedientes distintos cerrados con éxito. La primera visita fue para una transferencia de vehículo. En la segunda tuvo que regresar porque, según le comunicaron, faltaba documentación que debía aportar para completar el expediente. "Si falta un papel, tengo que volver. No es porque yo quiera venir tres veces", señala.

Cuando acudió por tercera vez, esta vez con nuevas gestiones pendientes, asegura que se encontró con la negativa definitiva. "Me dijo que no me las hacía y no me enseñó ninguna normativa ni ninguna ley que justificara esa decisión", lamenta.

La versión de la DGT

Desde la Dirección General de Tráfico defienden una postura que, en parte, explica lo sucedido. La jefa provincial de Tráfico en Cáceres, Cristina Redondo, evita pronunciarse sobre casos particulares, aunque recuerda que la atención presencial en ventanilla está concebida fundamentalmente para usuarios particulares.

Según explica, aquellas personas que gestionan trámites en nombre de terceros de manera frecuente o continuada cuentan con vías alternativas de atención habilitadas por el organismo. Por ello, sostiene que la actuación desarrollada en este caso obedece a criterios organizativos internos y a la necesidad de ordenar los distintos canales de atención existentes, con el objetivo de agilizar la prestación del servicio.

La dificultad para conseguir una cita

La denunciante también critica el sistema de cita previa existente en la DGT, que considera especialmente complicado para los ciudadanos. "No te las dan al momento. Hay que sacarlas por internet y muchos días ni siquiera aparecen disponibles. Conseguir una cita es una odisea", afirma.

Precisamente por esa dificultad, asegura que aprovecha cada desplazamiento para realizar varios trámites de personas de confianza que residen en su municipio de origen.

"Un amigo había comprado un tractor, un familiar había comprado un coche... Me encargo de ayudarles porque muchas veces la gente mayor o quienes viven en los pueblos tienen más dificultades para hacerlo", explica.

Una reclamación formal

Tras lo ocurrido, la mujer decidió presentar una reclamación ante la propia administración. Sin embargo, asegura que la respuesta recibida no resolvió sus dudas. "He puesto una reclamación y no me han explicado que exista ninguna norma que diga eso. Simplemente me dicen que si el funcionario no quiere atenderme, pues no me atiende", denuncia.

Además, afirma que intentó conocer la identidad del trabajador que le negó el trámite, sin éxito. "Tampoco me quiso facilitar su nombre", asegura.

La afectada considera que, como ciudadana que cumple con sus obligaciones tributarias y que había acudido con cita previa concedida por la propia administración, tenía derecho a ser atendida. "Yo entiendo que si tengo una cita y llevo toda la documentación, me tienen que atender", sostiene.

"Voy a ir hasta el final"

La vecina de Cáceres reclama que va a ir "hasta el final" y mantiene su malestar por una situación que, según asegura, nunca había vivido. "Me acordé de las noticias de funcionarios expedientados por atender a personas sin cita previa. Pues a ver si por no atender a una persona que sí tenía cita también se toman medidas", concluye.

Por el momento, la afectada espera recibir una respuesta formal a la reclamación presentada y que la Dirección General de Tráfico le aclare los motivos que llevaron a impedirle realizar unas gestiones para las que, asegura, contaba con cita previa y con toda la documentación requerida.