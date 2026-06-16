Vox lleva al pleno de Cáceres su ofensiva contra Sánchez y reclama elecciones generales

El Grupo Municipal Vox llevará al pleno de este jueves en el Ayuntamiento de Cáceres una moción contra lo que considera el "deterioro institucional, político y moral" que atraviesa España por los casos de presunta corrupción que, según la formación, afectan al entorno del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a miembros de su partido y a personas vinculadas al Ejecutivo.

La iniciativa, registrada bajo el título de moción "contra la corrupción del gobierno de Pedro Sánchez y por la defensa de la dignidad democrática", pretende que la corporación municipal se pronuncie sobre la situación política nacional y reclame medidas de transparencia, ejemplaridad y responsabilidad pública. Vox sostiene que la acumulación de investigaciones judiciales, imputaciones y sospechas de corrupción está provocando una "gravísima crisis de confianza" de los ciudadanos hacia las instituciones del Estado.

Críticas al Gobierno

En el texto de la moción, la formación afirma que los ciudadanos observan con preocupación cómo se multiplican los casos de presunta corrupción mientras el Gobierno de España, según Vox, permanece instalado en "el victimismo, el enfrentamiento político y el control partidista de las instituciones", en lugar de asumir responsabilidades y ofrecer explicaciones claras.

El grupo municipal vincula además esta situación con una deriva política que, a su juicio, se apoya en "concesiones permanentes al separatismo" y en decisiones que estarían debilitando la igualdad entre españoles. También introduce en su argumentario problemas como el acceso a la vivienda, la inseguridad, el deterioro de los servicios públicos, la presión fiscal y la pérdida de poder adquisitivo de familias y trabajadores.

Vox defiende que los españoles merecen "instituciones limpias, transparentes y ejemplares" y gobiernos que administren los recursos públicos con honestidad y rigor. En ese sentido, considera que las administraciones locales no deben permanecer al margen de este debate y que los ayuntamientos también tienen una obligación "moral y política" de defender la dignidad democrática y la transparencia institucional.

Elecciones generales

La moción propone que el pleno de Cáceres condene los "sucesivos y graves escándalos de corrupción que, según Vox, afectan al entorno político y personal del presidente del Gobierno y que estarían dañando la imagen y la credibilidad de las instituciones nacionales.

La formación también plantea que el Ayuntamiento reivindique la necesidad de garantizar la máxima transparencia, ejemplaridad y responsabilidad política en todas las instituciones públicas. Entre los acuerdos que llevará al pleno figura instar al Gobierno de España a asumir responsabilidades políticas inmediatas, colaborar plenamente con la Justicia y convocar elecciones generales para que los españoles puedan decidir el futuro político del país ante lo que Vox define como una "grave crisis institucional".

El texto incluye además la propuesta de dar traslado de los acuerdos al Gobierno de España, al Congreso de los Diputados y a la Asamblea de Extremadura.