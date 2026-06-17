Abril Rubio Rey, Miss Trans Extremadura 2026, repasa su experiencia en el certamen nacional y su conexión con Carmonita y Cáceres

Abril Rubio Rey, actual Miss Trans Extremadura 2026, representó a la región el pasado 13 de junio en el Hotel Ritual de Torremolinos durante la gala de Miss y Mister Trans España 2026. Tras su participación en el certamen nacional, este medio ha conversado con ella para conocer de primera mano cómo vivió esta experiencia y poner en valor el trabajo y la dedicación que ha desarrollado durante estos últimos meses, llevando el nombre de Extremadura a nuevos espacios y contribuyendo, además, a dar visibilidad a Carmonita, el municipio donde creció y donde reside actualmente. Asimismo, mantiene una estrecha vinculación con Cáceres, ciudad en la que también ha desarrollado parte de su vida y su entorno personal.

Abril Rubio Rey, en el certamen nacional con el vestido de gala que escogió para la ocasión. / Cedida

Los primeros momentos de convivencia entre participantes

"Nada más llegar al hotel dejamos las maletas y, prácticamente sin tiempo para acomodarnos, participamos en una pasarela improvisada junto a la piscina. Fue nuestro primer desfile y nos pilló un poco por sorpresa, ya que era una forma de ver cómo nos desenvolvíamos y cómo nos movíamos sobre la pasarela. Después nos reunimos todas las participantes y fuimos al Ayuntamiento, donde nos recibieron muy bien, incluso uno de los concejales estuvo con nosotras. Allí tuvimos la oportunidad de pasar más tiempo juntas, conocernos un poco mejor, hacernos fotos y compartir momentos. Aunque ya teníamos un grupo y de alguna manera nos conocíamos previamente, convivir en persona fue diferente. La verdad es que nos hemos llevado muy bien entre todas, nos hemos apoyado mucho unas a otras y eso es lo más importante. Más allá del certamen, ha sido bonito compartir experiencias, conversaciones y conocer distintas historias de vida".

De los nervios iniciales a la confianza sobre la pasarela

En cuanto a los nervios, Abril reconoce que vivió la experiencia con mucha intensidad y que los nervios estuvieron presentes desde el principio. De hecho, asegura que el resto de compañeras se lo hacían notar e incluso intentaban tranquilizarla y apoyarla en esos momentos previos al certamen. Recuerda especialmente el primer desfile, el 'Opening', para el que estuvieron ensayando durante dos días. Los ensayos, realizados con tacones y bajo el sol, fueron especialmente exigentes e intensos, aunque también le sirvieron para ir liberando tensión y ganar confianza poco a poco sobre la pasarela. Además, destaca el papel de Lara Sajen, bailarina y cantante, encargada de dirigir toda la coreografía del certamen. "Ya en el segundo pase salí mucho más tranquila y prácticamente sin nervios. Después de haber vivido el primer desfile y ver a la gente tan entregada y tan volcada con nosotras, me sentí mucho más segura".

Un homenaje a sus raíces y a las mujeres de su vida

Además, entre un pase y otro se habilitó un espacio de aproximadamente un minuto que Abril aprovechó para proyectar un vídeo sobre su vida. A través de él compartió su historia personal, haciendo un recorrido por su trayectoria y mostrando parte de su experiencia y evolución desde sus inicios hasta la actualidad. "Le dediqué el vídeo y toda esta experiencia a las mujeres de mi vida, porque ellas han sido siempre mis grandes referentes. Crecí a su lado, observando su belleza, su fuerza y la bondad que había en cada una de ellas, y con el tiempo me di cuenta de que realmente nunca necesité buscar referentes fuera, porque ellas ya lo eran para mí. Además, también llevé conmigo la bandera de Extremadura y tengo que reconocer que fui una de las pocas participantes que defendió y representó a su región con tanto orgullo y de una manera tan visible como lo hice yo".

Abril Rubio Rey, en el certamen con la bandera de Extremadura. / Cedida

El apoyo de Carmonita, su familia y toda la región

Por último, Abril se ha mostrado muy agradecida por el cariño recibido, especialmente por el apoyo mostrado por los vecinos de Carmonita y por el conjunto de la región. Ha destacado también el respaldo institucional del municipio, ya que el propio alcalde compartió en redes sociales un mensaje de ánimo antes de su participación en Torremolinos y, además, le hizo entrega de la bandera de Extremadura que permanecía colgada en su despacho del Ayuntamiento, un gesto que ha valorado especialmente. A todo ello se suma el apoyo de su familia, que se desplazó hasta Torremolinos para acompañarla y apoyarla en directo durante el certamen.