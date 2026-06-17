Un ajuste de cuentas se baraja como hipótesis en el caso de la excavadora incendiada en Nuevo Cáceres

La Policía Nacional mantiene abiertas todas las hipótesis sobre el incendio que ha calcinado de madrugada una gran máquina excavadora en una obra de construcción de viviendas en la barriada de Nuevo Cáceres. Entre las posibilidades que se investigan figura incluso que el fuego pudiera estar relacionado con un posible ajuste de cuentas, según han indicado fuentes policiales, aunque por el momento no hay ninguna conclusión cerrada sobre el origen de las llamas.

El suceso se produjo sobre las tres de la madrugada del lunes al martes en un solar situado entre las calles Berna y Córdoba, donde se están ejecutando trabajos para la construcción de nuevas viviendas. La máquina afectada, una excavadora de grandes dimensiones, ha quedado gravemente dañada, con la cabina completamente calcinada y una parte importante del vehículo afectada por el fuego.

Todas las hipótesis abiertas

La Policía Nacional se desplazó hasta la zona y ha iniciado una investigación para tratar de esclarecer lo ocurrido. Las pesquisas están en manos de la Policía Científica, que deberá determinar si el incendio se ha originado de forma accidental, si ha sido provocado o si responde a cualquier otro tipo de circunstancia. Fueron los bomberos del Sepei de Cáceres quienes se encargaron de extinguir las llamas.

Sale ardiendo una máquina en una obra en Cáceres. / A. G. C.

Fuentes policiales han señalado que, en este momento, "todas las hipótesis están abiertas", incluida la posibilidad de que el incendio tenga algún tipo de intencionalidad. Esa línea, no obstante, deberá ser confirmada o descartada conforme avance la investigación y se analicen los indicios recogidos en el lugar.

El fuego provocó un importante susto entre los vecinos de Nuevo Cáceres, especialmente por la hora a la que se ha producido. Algunos testigos aseguran que mientras ardía la excavadora se llegó a escuchar una explosión, aunque este extremo no ha sido confirmado oficialmente.

Retrasos en la obra

Los trabajadores que acudieron por la mañana a la obra tuvieron que continuar la jornada sin poder utilizar la excavadora afectada. Según explicaron, los trabajos han tenido que adaptarse al uso de la grúa, lo que provocó retrasos en la actividad prevista.

La máquina no pertenece a la empresa promotora de la obra, sino que estaba alquilada para acometer los trabajos, según señalaron los propios operarios. Este extremo también forma parte del contexto que deberá tener en cuenta la investigación para determinar las circunstancias del incendio y las posibles responsabilidades derivadas de los daños.

Por el momento, el suceso se saldó únicamente con daños materiales, aunque de consideración, ya que la excavadora ha quedado inutilizada tras el incendio. La investigación policial continuará ahora para aclarar qué ocurrió en la obra de Nuevo Cáceres durante la madrugada y si las llamas fueron consecuencia de un accidente o de una acción deliberada.