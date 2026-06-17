Una autovía entre Cáceres y Portugal y seis propuestas más: la Alianza Territorial plantea a la Junta este modelo de presupuesto

La Alianza Territorial Europea Norte de Extremadura y Beira Baixa (ATE) y el Movimiento Social Unidos por el Norte de Extremadura (MSU) presentarán este jueves en Plasencia una batería de propuestas dirigidas a los grupos parlamentarios de la Asamblea de Extremadura con el objetivo de reforzar las inversiones en infraestructuras, movilidad y lucha contra la despoblación.

La comparecencia tendrá lugar en el Hotel Carvajal Girón y servirá para dar a conocer las enmiendas parciales que ambas entidades pretenden trasladar a PP, PSOE, Vox y Unidas por Extremadura durante la tramitación de los presupuestos autonómicos de 2026.

Entre las principales reivindicaciones figura la denominada Autovía de la Esperanza, el corredor que conectaría la EX-A1 extremeña con la futura IC31 portuguesa para completar un nuevo enlace internacional entre Madrid y Lisboa a través del norte de Extremadura y la Beira Baixa.

Según defiende la plataforma, actualmente ya están en servicio 518 kilómetros del corredor previsto y únicamente quedarían pendientes los alrededor de 72 kilómetros comprendidos entre Moraleja y Castelo Branco, tramo considerado estratégico para culminar la conexión.

Siete medidas contra la despoblación

La propuesta presentada por ATE plantea una estrategia integral para los presupuestos de 2026 y 2027 basada en siete ejes. Además de la construcción de la autovía, incluye el desarrollo de nuevos espacios industriales, la captación de empresas tractoras, la generación de empleo de calidad, la mejora de los servicios públicos, incentivos fiscales y medidas de descentralización administrativa.

La organización sostiene que estas actuaciones permitirían reforzar la competitividad de los territorios del interior peninsular y contribuirían a frenar la pérdida de población que afecta a amplias zonas del norte extremeño y del centro de Portugal.

La autovía, según la Alianza Territorial Europea. / Cedida a El Periódico

Las enmiendas también incorporan propuestas vinculadas a la movilidad sostenible. Entre ellas figuran la culminación del corredor viario internacional, una futura estación de alta velocidad en Plasencia con vocación transfronteriza, el desarrollo de servicios de cercanías en Extremadura, la mejora de las conexiones con Penamacor y la recuperación de infraestructuras ferroviarias históricas.

La plataforma considera que la mejora de las comunicaciones resulta clave para atraer inversiones, generar actividad económica y facilitar el acceso a servicios básicos en zonas afectadas por la despoblación.

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Los responsables de ATE defienden que el proyecto trasciende el debate partidista y plantean la necesidad de una estrategia conjunta entre administraciones españolas y portuguesas para impulsar la conectividad, el empleo y el desarrollo económico en ambos lados de la frontera.