Los bomberos intervienen en pleno centro de Cáceres entre el susto de los vecinos de la calle Badalona

Las fuertes rachas de viento que han azotado durante toda la tarde la ciudad de Cáceres han obligado a intervenir a los bomberos en la calle Badalona para tratar de asegurar un toldo que estaba en riesgo de desprendimiento.

La intervención del Sepei (Servicio de Extinción y Prevención de Incendios de la Diputación de Cáceres) ha tenido lugar a última hora de la tarde y ha obligado a los agentes de la Policía Local a acudir también para controlar el tráfico. Ha sido necesario el corte de la calle (que es de sentido único).

El toldo estaba sujetado en su parte izquierda con unas fuertes cuerdas, pero tras soportar el temporal de esta tarde la estructura parecía haberse debilitado.

El suceso ha provocado un gran susto entre vecinos y viandantes, que llevaban minutos observando que la caída del toldo podía provocar daños a los vehículos que estaban estacionados o a personas que paseaban por la acera.

También había cierta expectación en la zona, puesto que nadie sabía lo que estaba ocurriendo. Los bomberos estaban utilizando un autobrazo articulado y la gente estaba especulando con la posibilidad de que se estuviese realizando un rescate.

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Según cuentan fuentes policiales, no es el único suceso de estas características que han tenido que atender esta tarde, puesto que las rachas de viento han causado estragos en este tipo de elementos domésticos en otras zonas de la ciudad.