El cacereño Julio Méndez, elegido mejor novillero de San Isidro por el Real Casino de Madrid

El novillero cacereño Julio Méndez ha sido distinguido como mejor novillero de la Feria de San Isidro 2026 en los XXX Premios Taurinos Real Casino de Madrid, unos galardones que cada año reconocen las actuaciones más destacadas del ciclo madrileño. El jurado ha premiado su faena al novillo "Babieco", número 7 de la ganadería del Conde de Mayalde, lidiado la tarde del 26 de mayo en tercer lugar.

El reconocimiento sitúa a Méndez entre los nombres propios de una edición en la que el máximo galardón, el de triunfador de la feria, ha recaído en Román Collado, por sus actuaciones de los días 10 de mayo y 6 de junio ante toros de Conde de Mayalde y Victorino Martín. Collado ha recogido así el testigo de Morante de la Puebla, premiado en 2025, y de una nómina histórica en la que figuran toreros como Borja Jiménez, Sebastián Castella, Tomás Rufo, Alejandro Talavante, José Tomás, Enrique Ponce o César Rincón.

Una faena premiada en Las Ventas

El premio concedido a Julio Méndez ha valorado su actuación ante "Babieco", un novillo del Conde de Mayalde que formó parte de la novillada celebrada el 26 de mayo en la plaza de Las Ventas. El jurado del Real Casino de Madrid ha incluido esta faena entre los momentos destacados de una feria especialmente amplia, en la que también han sido reconocidos toreros, rejoneadores, picadores, banderilleros y toros lidiados durante el ciclo.

Galería | La faena del cacereño Julio Méndez en Madrid, en imágenes /

Fue el cierre de ciclo perfecto porque apenas cinco días después tomó en Cáceres su alternativa con Alejandro Talavante como padrino y Emilio de Justo como testigo. En ese festejo logró salir por la puerta grande tras cortar tres orejas.

La institución madrileña ha acordado igualmente conceder el premio a la mejor faena a Alejandro Talavante, por su labor ante "Ganador", de Núñez del Cuvillo, lidiado el 8 de mayo. El galardón a la mejor estocada también ha sido para Román Collado, por la ejecutada ante "Gallarete", de Victorino Martín, el 6 de junio.

El palmarés de 2026

En el apartado de rejoneo, el premio ha recaído en Diego Ventura, por su faena al toro "Fazaendito", de Guiomar Cortés de Moura, lidiado el 30 de mayo. El toro más bravo ha sido "Cantaor", de Victoriano del Río, lidiado el 22 de mayo, mientras que el premio al mejor puyazo ha sido para Juan Melgar, por su intervención ante "Rompecapa", de La Quinta.

El jurado ha distinguido además a Ángel Otero con el premio al mejor par de banderillas, por sus actuaciones los días 17 y 31 de mayo, y a Iván García como mejor torero de plata por sus labores de lidia, brega y banderillas durante toda la feria. También se han concedido menciones especiales a Diego Urdiales, por su actuación del 28 de mayo ante toros de Juan Pedro Domecq, y a Raúl Ruiz, por su quite de riesgo a Isaac Fonseca el 27 de mayo ante un toro de Pedraza de Yeltes.

Los premios a torero revelación y a ganadería más completa han quedado desiertos. Como es habitual, los galardones serán entregados posteriormente en una cena de gala en el Salón Real del Real Casino de Madrid.