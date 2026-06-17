Memoria cultural
Cáceres devuelve a Juana Elguezabal el lugar que tuvo en la historia del teatro
El proyecto multidisciplinar 'El Reflejo de Juana' recupera la figura de la fundadora del Teatro Variedades con música, arte, cine, poesía y una ruta comentada durante el mes de junio
Cáceres ha puesto en marcha este mes de junio un proyecto artístico y cultural para rescatar del olvido la figura de Juana Elguezabal Leguinazabal, considerada una de las primeras mujeres empresarias y emprendedoras de Extremadura y fundadora del histórico Teatro Variedades, un espacio que marcó la vida social y cultural de la ciudad entre finales del siglo XIX y comienzos del XX.
La iniciativa, titulada 'El Reflejo de Juana', nace como un proyecto colaborativo y multidisciplinar en el que participan artistas, historiadores, músicos, escritores, fotógrafos, diseñadores y creadores escénicos. Su objetivo es devolver imagen, voz y memoria a una mujer cuya aportación permaneció durante más de un siglo casi escondida en los archivos.
El proyecto tiene su origen en 2021, cuando Pedro González Miguel, coordinador de la iniciativa, descubrió la historia de Juana tras adquirir su antigua vivienda, situada en la calle Nidos número 5. A partir de ese hallazgo comenzó un proceso de investigación y creación colectiva que ahora se concreta en distintas actividades culturales durante el llamado "mes de Juana".
Una pionera del ocio en Cáceres
Juana Elguezabal nació en Derio (Vizcaya) y llegó a Cáceres en 1842, con apenas 18 años. Décadas después, en 1886, fundó el Teatro Variedades, que durante casi treinta años fue uno de los grandes centros de ocio de la ciudad. Por su escenario pasaron representaciones teatrales, espectáculos circenses, actos políticos y también algunas de las primeras proyecciones cinematográficas celebradas en Cáceres.
El proyecto recuerda además su compromiso social, ya que Juana destinó parte de su herencia a instituciones benéficas y dejó el solar del teatro para fines educativos y solidarios. En ese espacio se levantaron posteriormente las Escuelas Vicente Marrón.
Cine, música, mural y poesía
La programación incluye un ciclo de cine en la taberna Sir Lancelot, presentaciones públicas, intervenciones musicales de Martín Mostaza y Laura Álvarez, una acción artística de Vijzěn Artist, una exposición fotográfica en La Traviata Café & Bar y una ruta comentada con poemas hasta la tumba de Juana Elguezabal, prevista para el 27 de junio en dos turnos, a las 11.00 y a las 19.00 horas.
Uno de los elementos centrales será el mural realizado en la antigua casa de Juana, en la calle Nidos, un espacio simbólico donde el proyecto quiere unir arte, memoria e historia para reivindicar a una mujer que entendió que Cáceres podía ser antigua como sus piedras y moderna como el teatro y el cine.
- El Cristo Negro de Cáceres saldrá en procesión extraordinaria por primera vez en 36 años
- La víctima del accidente de Torremejía es Carmela Rico, antigua profesora de Proa y esposa del exgerente del Cáceres CB Santos Chaso
- El festival gratis que llenará de música el parque Padre Pacífico de Cáceres durante dos días
- Muere en Cáceres a los 62 años Elena Martínez, la fotógrafa que buscó la belleza 'desde el poder de lo simple
- La odisea de 47 mayores de Cáceres en un viaje del Imserso: 'Nadie nos guiaba en los trasbordos, estuvimos solos en Atocha y en Sants
- Un 'pique entre vecinos' termina en un incendio y obliga a los bomberos a rescatar a una mujer mayor en La Bondad de Cáceres
- ¿Una piscina natural en La Ribera del Marco? La propuesta turística para reactivar el verano en Cáceres
- El policía condenado por la muerte de un preso en Cáceres solicita ser declarado insolvente para que el Estado pague la indemnización