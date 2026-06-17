Cáceres devuelve a Juana Elguezabal el lugar que tuvo en la historia del teatro

Cáceres ha puesto en marcha este mes de junio un proyecto artístico y cultural para rescatar del olvido la figura de Juana Elguezabal Leguinazabal, considerada una de las primeras mujeres empresarias y emprendedoras de Extremadura y fundadora del histórico Teatro Variedades, un espacio que marcó la vida social y cultural de la ciudad entre finales del siglo XIX y comienzos del XX.

La iniciativa, titulada 'El Reflejo de Juana', nace como un proyecto colaborativo y multidisciplinar en el que participan artistas, historiadores, músicos, escritores, fotógrafos, diseñadores y creadores escénicos. Su objetivo es devolver imagen, voz y memoria a una mujer cuya aportación permaneció durante más de un siglo casi escondida en los archivos.

El proyecto tiene su origen en 2021, cuando Pedro González Miguel, coordinador de la iniciativa, descubrió la historia de Juana tras adquirir su antigua vivienda, situada en la calle Nidos número 5. A partir de ese hallazgo comenzó un proceso de investigación y creación colectiva que ahora se concreta en distintas actividades culturales durante el llamado "mes de Juana".

Una pionera del ocio en Cáceres

Juana Elguezabal nació en Derio (Vizcaya) y llegó a Cáceres en 1842, con apenas 18 años. Décadas después, en 1886, fundó el Teatro Variedades, que durante casi treinta años fue uno de los grandes centros de ocio de la ciudad. Por su escenario pasaron representaciones teatrales, espectáculos circenses, actos políticos y también algunas de las primeras proyecciones cinematográficas celebradas en Cáceres.

Galería | Así está en la actualidad la casa de Cáceres de Juana Elguezabal /

El proyecto recuerda además su compromiso social, ya que Juana destinó parte de su herencia a instituciones benéficas y dejó el solar del teatro para fines educativos y solidarios. En ese espacio se levantaron posteriormente las Escuelas Vicente Marrón.

Cine, música, mural y poesía

La programación incluye un ciclo de cine en la taberna Sir Lancelot, presentaciones públicas, intervenciones musicales de Martín Mostaza y Laura Álvarez, una acción artística de Vijzěn Artist, una exposición fotográfica en La Traviata Café & Bar y una ruta comentada con poemas hasta la tumba de Juana Elguezabal, prevista para el 27 de junio en dos turnos, a las 11.00 y a las 19.00 horas.

Uno de los elementos centrales será el mural realizado en la antigua casa de Juana, en la calle Nidos, un espacio simbólico donde el proyecto quiere unir arte, memoria e historia para reivindicar a una mujer que entendió que Cáceres podía ser antigua como sus piedras y moderna como el teatro y el cine.