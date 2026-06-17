Cáceres entra en el campo de batalla político por el recorte a la cooperación internacional

El debate sobre la cooperación internacional vuelve a tensar la política municipal en Cáceres, por la dinámica PP-Vox que se articula actualmente en el Ayuntamiento con el apoyo a los presupuestos. El Grupo Municipal Socialista (GMS) llevará este jueves al Pleno una moción con la que pretende que el consistorio adopte medidas para compensar el impacto del recorte de fondos autonómicos en cooperación internacional aprobado por la Junta de Extremadura, una decisión que situará a la ciudad en el centro de la controversia política regional.

Habilitar partida

La iniciativa plantea habilitar una partida presupuestaria extraordinaria para garantizar la continuidad de proyectos impulsados por ONG de desarrollo (ONGD) con sede en la ciudad que se hayan visto afectados por la reducción de fondos autonómicos.

La portavoz socialista, Belén Fernández, ha defendido que la cooperación internacional es una cuestión de “obligación ética” y de responsabilidad política, subrayando el "compromiso histórico" de Extremadura en esta materia y su respaldo normativo a través de la Ley de Cooperación y Solidaridad Internacional aprobada en 2023.

Fernández ha criticado especialmente la reducción de los presupuestos autonómicos de cooperación para 2026, que —según ha señalado— han pasado de 11 millones a 2 millones de euros, una decisión que considera “significativa” y con efectos directos sobre el sector.

En este sentido, ha advertido de que el recorte, junto a los cambios en la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AEXCID), puede poner en riesgo la continuidad de múltiples iniciativas y afectar al empleo vinculado a la cooperación internacional en la región.

Rechazo plenario

La moción socialista también insta al Ayuntamiento a mostrar su rechazo a los recortes autonómicos y a reafirmar su compromiso con los derechos humanos, la Agenda 2030 y las políticas de solidaridad global.

Además, propone la reactivación del Plan Local de Cooperación Internacional del consistorio para reforzar la estrategia municipal en este ámbito, así como la creación de una partida específica destinada a proyectos de ONGD con sede en Cáceres que hayan quedado sin financiación.

Por último, el texto solicita la convocatoria urgente del Consejo Sectorial de Cooperación, con el objetivo de analizar el impacto de la situación junto a la Coordinadora Extremeña de ONGD y estudiar posibles mecanismos de apoyo desde el ámbito local.

Con esta iniciativa, el debate sobre la cooperación internacional se traslada de nuevo al ámbito municipal, en un clima de creciente polarización política en torno a la gestión de los fondos autonómicos.