Qué hacer en Cáceres este miércoles: risoterapia, cine en el Helga de Alvear y concierto en el Boogaloo Club

Propuestas diversas para todas las edades en la ciudad.

Taller de risoterapia para mejorar el bienestar emocional

La Biblioteca ha organizado un 'Taller de Risoterapia' de la mano de Atakama Creatividad Cultural, una actividad en la que la risa se convertirá en una herramienta para liberar tensiones, reducir el estrés y favorecer el bienestar emocional. A través de dinámicas divertidas y ejercicios grupales, los participantes podrán reconectar con la capacidad natural de reír, promoviendo una actitud más positiva, creativa y saludable. Desde la organización recuerdan que reír no solo es un acto placentero, sino también una forma de cuidar la salud. Entre los beneficios de esta actividad destacan la reducción del estrés y la ansiedad, la mejora del estado de ánimo, el impulso de la creatividad y la comunicación, el fortalecimiento del sistema inmunológico y el aumento de la energía y el bienestar general. El taller se celebrará este 17 de junio a las 11.30 horas, en el Salón de Actos. La entrada es gratuita, aunque el aforo está limitado a 25 personas.

Cartel oficial del taller en Cáceres. / JUNTA DE EXTREMADURA

El Helga de Alvear acoge una nueva sesión de cine

El Museo de Arte Contemporáneo Helga de Alvear incorpora una nueva propuesta a su programación cultural con una nueva sesión de Cinemundo Helga, una cita que une cine y artes visuales en un entorno artístico único. La actividad tendrá lugar este miércoles a las 18.00 horas, y propone al público la proyección de una obra cinematográfica cuidadosamente seleccionada, pensada para fomentar el diálogo entre el lenguaje del cine y el arte contemporáneo. La sesión se celebrará en el auditorio del museo, un espacio preparado para la visualización y el posterior intercambio de impresiones entre los asistentes. El aforo estará limitado a 50 personas, con el objetivo de garantizar una experiencia cómoda y cercana. Con una duración aproximada de 120 minutos, esta iniciativa se presenta como una oportunidad para disfrutar de miradas cinematográficas singulares en pleno centro de Cáceres, a mitad de semana.

Noche de rock en el Boogaloo Club con 'Matt Pascale and The Stomps'

El Boogaloo Club de Cáceres acogerá este miércoles a las 21.00 horas el concierto de 'Matt Pascale and The Stomps', una banda que llega con su potente directo dentro de su gira Tour 2026. El grupo combina la energía del rock clásico con influencias del blues, el garage y el rock & roll más auténtico, ofreciendo un sonido cargado de personalidad y una puesta en escena que promete una noche intensa para el público cacereño. Con guitarras contundentes, ritmos vibrantes y una estética que evoca el rock de carretera y los clubes más legendarios, la formación se presenta como una de las propuestas destacadas para los amantes de la música en directo.