El cierre de la cafetería de Agricultura en Cáceres, al rojo vivo: CCOO llama a la huelga

La falta de una solución definitiva para la cafetería de la Consejería de Agricultura en Cáceres ha llevado a CCOO Extremadura a anunciar movilizaciones. El sindicato reclama que el establecimiento pueda volver a funcionar con normalidad para los trabajadores de la zona, que durante años han utilizado este servicio en sus descansos laborales.

Según ha señalado la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO, encargada del sector de la Administración General del Estado y del sector autonómico, llevan desde febrero manteniendo contactos con las partes implicadas para resolver las limitaciones de acceso a las instalaciones. La organización sostiene que el problema afecta tanto al negocio familiar que gestiona la cafetería, como a distintos colectivos laborales del entorno, entre ellos empleados públicos, funcionarios de prisiones y trabajadores de empresas que acuden a la zona por motivos profesionales.

La organización sindical ha recordado que los usuarios habituales llegaron a recoger firmas durante sus descansos laborales, que fueron remitidas a Mérida para reclamar una solución. Entre las opciones planteadas figuraba la creación de una puerta de entrada exterior que permitiera acceder a la cafetería sin atravesar otras dependencias administrativas del edificio. La posible obra, según el sindicato, fue revisada por personal técnico de la Junta de Extremadura, aunque se ha demorado y no cuenta, por ahora, con financiación.

Fotogalería | Decenas de personas se concentran en apoyo a la cafetería de Agricultura en Cáceres / Carlos Gil

Acceso bloqueado

Ante la falta de avances, el sindicato ha asegurado que se han estudiado alternativas temporales. Entre ellas, ha citado una nueva recogida de firmas a petición de la Consejería para facilitar autorizaciones de entrada, aunque esa posibilidad fue revocada al día siguiente.

Por ello, desde CCOO han anunciado el inicio de una fase de movilización para canalizar la reivindicación de la plantilla y presionar a la Administración con el objetivo de que el establecimiento pueda recuperar la atención a los usuarios que venían utilizando el servicio.

Trabajadores afectados

La organización sindical ha advertido de que la restricción de acceso ha tenido consecuencias directas sobre la actividad de la cafetería, al tratarse de un negocio familiar cuyos ingresos se han reducido por la pérdida de clientes. Según CCOO, esta situación ha obligado incluso a disminuir la plantilla.

El sindicato ha subrayado además que la cafetería de la Consejería de Agricultura es el único establecimiento de este tipo en la zona, por lo que su funcionamiento resulta importante para trabajadores que no cuentan con otro servicio cercano durante su jornada.