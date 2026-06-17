Detenido tras causar 90.000 euros en daños en Cáceres para vender hierro como chatarra por apenas 2.300 euros

La Guardia Civil ha detenido a un hombre como supuesto autor de dos delitos de robo con fuerza y cuatro delitos de falsedad documental, en el marco de una investigación desarrollada tras la sustracción de material férrico en unas instalaciones industriales ubicadas en el término municipal de Casar de Cáceres.

La actuación se inició después de que el pasado 11 de mayo de 2026 se tuviera conocimiento de un robo con fuerza cometido en esta empresa. Según la denuncia presentada por su representante, los autores accedieron al recinto tras cortar la cadena y otros elementos de cierre de la verja de acceso.

Una vez en el interior de las instalaciones, sustrajeron diverso material perteneciente a dos máquinas destinadas a labores de carga, provocando importantes daños en ambas.

Investigación sobre la venta de material sustraído

Con fecha 4 de junio de 2026, la empresa amplió la denuncia inicial al detectar un nuevo acceso ilícito a las instalaciones, tras el que sustrajeron más material de hierro de las mismas máquinas. La valoración económica de los efectos sustraídos y de los daños ocasionados, que dejaron inservibles ambas máquinas, ascendió a unos 90.000 euros, según el propio denunciante.

Imagen de lo robado. / E. P.

Las pesquisas practicadas permitieron confirmar la presencia en las instalaciones de la empresa perjudicada de un hombre con un amplio historial delictivo, quien supuestamente utilizaba un vehículo tipo furgón para transportar aquellos materiales que consideraba de interés.

Dentro de las gestiones practicadas, los agentes solicitaron a empresas de gestión de residuos metálicos de la provincia de Cáceres información sobre las entregas de material realizadas por el sospechoso o por personas que actuaban en su representación durante los últimos cuatro meses objeto de investigación. El objetivo era determinar si el investigado pudiera estar comercializando materiales de características similares a los sustraídos.

Las comprobaciones realizadas permitieron constatar que durante los meses investigados figuraban a su nombre un total de diez entregas de chatarra de primera (hierro), con un peso conjunto superior a los 10.000 kilogramos, por las que percibió en metálico algo más de 2.300 euros.

Localización de material coincidente y detección de falsedades documentales

Los investigadores analizaron además la documentación asociada a dichas operaciones, comprobando los datos de las personas que aparecían como representadas en algunas de las ventas efectuadas. Como resultado de estas gestiones se detectaron varias presuntas falsedades documentales continuadas, consistentes en el uso de la identidad de terceros para realizar ventas de material.

Asimismo, durante la inspección ocular practicada en una empresa de gestión de residuos, los agentes localizaron una importante cantidad de material férrico coincidente con los efectos denunciados como sustraídos por la empresa perjudicada.

Fruto del conjunto de las actuaciones desarrolladas y de las pruebas obtenidas, el pasado 15 de junio de 2026 el Equipo ROCA de Cáceres procedió a la detención del supuesto autor de los hechos, un hombre al que se le atribuyen dos delitos de robo con fuerza y cuatro delitos de falsedad documental.