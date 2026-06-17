Domingo Barbolla, sociólogo de Cáceres: ¿Por qué se permite la riqueza extrema?

Hace unos días se hizo pública la noticia de que el hombre más rico del mundo, –Elon Musk–, amasa una fortuna de un billón americano de dólares, riqueza equivalente a la que tienen los 3.400 millones de personas más pobres del mundo. Zygmunt Bauman, el filósofo y sociólogo de la sociedad líquida, en su libro ¿La riqueza de unos pocos nos beneficia a todos? se encargó de dar una respuesta a la lógica de la desigualdad extrema al igual que lo hiciera el economista francés Thomas Piketty en su obra El capital en el siglo XXI, entre otras.

Este nos dirá que el sistema capitalista sacraliza la propiedad, por lo que deberíamos llamar al modelo: propietarista. Si bien es sabido que la desigualdad entre las personas es propia de las sociedades que son capaces de crear excedentes, habida cuenta que esto se produjo hace unos diez mil años, nos encontramos que las desigualdades entre los seres humanos es un “invento” de hace poco en la historia de nuestra especie de homo sapiens sapiens (el hombre que sabe que sabe). Nuestro reto en este artículo es generar un aporte que nos permita entender de este fenómeno social en el que la humanidad está envuelta.

Más allá de Bauman, Piketty y muchos otros que han teorizado sobre la desigualdad, podemos generar una mirada desde el supuesto de que cada individualidad –la nuestra como ejemplo–tiene un sustrato de unidad; somos ese yo que no se puede entender sin un todo como conjunto. Un yo que aspira a esa totalidad en su individualidad más aparente que real. Es ese yo que aspira al nosotros y que al ver ese otro enriquecido, de alguna manera se siente partícipe de ese yo del otro que forma parte del conjunto como mi propio yo.

La riqueza y los privilegios que conlleva se lo otorgamos porque participamos también en ella misma, porque es imposible separar definitivamente ese yo, esa conciencia individual, del yo del otro como conciencia unificada. Si bien ocurre también la eterna competencia por esos mismos recursos y privilegios al desear lo mismo también legitimo al que lo tiene. Estos dos aspectos nos pueden ayudar a entender de esta aparente irracionalidad y evidente injusticia que cuesta tanto eliminar de nuestras sociedades excedentarias. Yo pobre, Elon Musk rico, de alguna manera yo también rico. Aparente contradicción y a la vez lógica permanente en la legitimación de ello mismo.