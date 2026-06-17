Elena Manzano activa el modo electoral: "La Diputación de Cáceres la vamos a volver a gobernar"

Con la Diputación de Cáceres como telón de fondo y apenas unos metros separándola del Palacio Provincial, la consejera de Hacienda de la Junta y candidata a presidir el PP cacereño, Elena Manzano, eligió este miércoles la plaza de Santa María para lanzar un mensaje cargado de simbolismo político: recuperar para los populares una institución que se les resiste desde hace más de una década. Arropada por dirigentes y militantes del partido, y con el recuerdo de los años en los que Laureano León ha ocupado la presidencia provincial y la propia Diputación (entre otros cargos), Manzano ha presentado su candidatura apelando a la unidad interna, al municipalismo y a la necesidad de construir una alternativa capaz de devolver al PP el gobierno de una de las principales instituciones de la provincia.

Manzano, arropada por sus compañeros, abraza a Laureano León frente al Palacio Provincial de Cáceres. / Carlos Gil

Desde 2015

Manzano ha presentado su candidatura a la presidencia provincial del PP de Cáceres con el objetivo político central de recuperar el control de la Diputación cacereña, una institución que los populares no presiden desde la legislatura 2011-2015, cuando estuvo dirigida por Laureano León.

La dirigente popular ha asegurado que da este paso “por amor” a la provincia de Cáceres y con la voluntad de construir un proyecto basado en la cercanía, la escucha y la unidad interna, subrayando además su “máxima lealtad” a la presidenta de la Junta y del PP extremeño, María Guardiola, y a la organización del partido.

Durante su intervención ha dedicado parte de su discurso a Laureano León, que abandona la presidencia provincial del PP tras más de dos décadas al frente de la organización. De él ha destacado que ha aprendido que “el partido está por encima de todo” y ha valorado su capacidad para mantener una relación directa con alcaldes, concejales y militantes de toda la provincia.

La candidata ha defendido que el PP atraviesa un “momento de fortaleza política” en la provincia, recordando que en las últimas elecciones autonómicas de diciembre de 2025 los populares obtuvieron cerca del 44% de los votos en Cáceres, uno de sus mejores resultados históricos en la provincia.

En este contexto, ha planteado como prioridad extender el modelo de gestión del Gobierno regional a los municipios cacereños, reforzando la presencia territorial del partido mediante una estructura “más cercana a las agrupaciones y a las demandas de los vecinos”.

Manzano ha vinculado ese objetivo directamente con la recuperación de la Diputación de Cáceres, actualmente en manos del PSOE, institución que ha definido como estratégica para el desarrollo provincial. “La hemos gobernado y la vamos a volver a gobernar dentro de muy poco”, ha afirmado.

La última vez que el PP presidió la Diputación cacereña fue entre 2011 y 2015, con Laureano León al frente. Desde entonces, la institución ha estado gobernada por el PSOE, primero con Rosario Cordero, posteriormente con Carlos Carlos tras su fallecimiento, y en la actualidad con Miguel Ángel Morales.

La aspirante ha defendido que la Diputación debe desempeñar un papel más activo en el apoyo a los municipios rurales, especialmente en materia de financiación local, empleo, fijación de población, infraestructuras y servicios públicos esenciales como sanidad, educación y dependencia.

Nuevo ciclo

Manzano ha cerrado su intervención llamando a la movilización de alcaldes, concejales y militantes del PP para afrontar el nuevo ciclo político, convencida de que el partido puede ampliar su presencia institucional en la provincia y recuperar la Diputación como uno de los principales objetivos estratégicos.

Preguntada por si el futuro líder provincial del PP debería encabezar también la institución provincial en caso de victoria electoral, ha respondido que “ahora lo que toca es luchar, escuchar a los vecinos y acabar con años de gobierno socialista en la Diputación de Cáceres”.