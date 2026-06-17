La escuela política respaldada por Vox celebra su 'campus patriótico' en Cáceres con presencia de Jorge Buxadé

La ciudad de Cáceres será escenario entre los próximos 26 y 28 de junio de una nueva edición del Patriots Campus, una iniciativa formativa dirigida a jóvenes interesados en la política, la comunicación, el liderazgo y el debate público que cuenta con el impulso de Patriots y el respaldo de Vox a través del eurodiputado Jorge Buxadé. Patriots es la familia política de la que forma parte Vox en el Parlamento Europeo (PE).

Jóvenes 'comprometidos'

El encuentro alcanzará este año su IX edición y llegará a la capital cacereña con un programa centrado especialmente en la política autonómica y regional, según destacan sus organizadores. La actividad se presenta como un espacio de formación intensiva en el que los participantes podrán asistir a clases, talleres, conferencias y actividades dirigidas por responsables políticos, profesionales y colaboradores vinculados al proyecto.

Desde la organización defienden que el campus nace con el objetivo de "formar a una nueva generación de jóvenes comprometidos" con lo que definen como los valores que han configurado España. Según sus promotores, más de 1.000 jóvenes han pasado por las distintas ediciones celebradas hasta la fecha, convirtiendo esta iniciativa en una de las principales plataformas de formación política juvenil vinculadas al espacio ideológico de Vox.

Buxadé (Vox) en el Parlamento Europeo. / CEDIDA

Los organizadores sostienen que la sociedad actual "atraviesa una etapa marcada por la polarización, la desinformación y la pérdida de referencias culturales e identitarias". En este contexto, el Patriots Campus se presenta como un espacio destinado a fomentar el pensamiento político, el análisis de la actualidad y la participación pública de los jóvenes interesados en implicarse en la vida política y social.

La iniciativa también persigue crear una red de contactos entre participantes de distintos puntos de España. De hecho, desde la organización destacan que algunos asistentes de anteriores ediciones han terminado involucrándose activamente en la política; ya sea como militantes, voluntarios, comunicadores o cargos públicos vinculados al ámbito institucional.

Durante las jornadas previstas en Cáceres se combinarán sesiones teóricas con actividades prácticas y espacios de convivencia. La inscripción incluye alojamiento, manutención, materiales formativos y acceso a encuentros con dirigentes y responsables políticos, entre ellos el propio Jorge Buxadé, uno de los principales referentes del proyecto.

Nuevas generaciones

La elección de Cáceres como sede de esta edición sitúa a la ciudad en el centro de una actividad con repercusión más allá del ámbito regional. La cita reunirá a jóvenes procedentes de diferentes comunidades autónomas en un momento en el que los partidos políticos intensifican sus esfuerzos por captar y formar nuevas generaciones de militantes y cuadros políticos.

El Patriots Campus se enmarca además en la estrategia desarrollada en los últimos años por organizaciones y fundaciones vinculadas a distintos espacios ideológicos para reforzar la formación de jóvenes en materias relacionadas con la política, la comunicación y el liderazgo. En este caso, el proyecto se identifica expresamente con los postulados defendidos por Patriots y el entorno político de Vox.

Con la celebración de esta edición, la organización busca consolidar una iniciativa que sus promotores presentan como una "experiencia transformadora" para los participantes y como una herramienta para fomentar el "compromiso político juvenil".