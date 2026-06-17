La Estación Arroyo-Malpartida (pedanía de Cáceres) corta su acceso y la vía del tren para denunciar "años de abandono"

Los vecinos de la Estación Arroyo-Malpartida han decidido llevar su malestar a la calle. Medio centenar de residentes de esta pedanía cacereña ha cortado el pasado lunes, 15 de junio, el único acceso por carretera a la barriada y también la vía del tren en una protesta convocada para denunciar lo que consideran una situación prolongada de "abandono" por parte del Ayuntamiento de Cáceres y de ADIF.

La concentración, que había sido comunicada previamente a la Subdelegación del Gobierno en Cáceres, se ha desarrollado entre las 8.00 y las 9.00 horas y ha transcurrido sin altercados, según han indicado los propios vecinos. La movilización ha tenido un marcado carácter reivindicativo y ha querido lanzar un mensaje claro a las administraciones: la pedanía no está dispuesta a seguir esperando.

Los residentes han advertido de que esta protesta ha sido "solo la primera de las medidas" si no se atienden sus reclamaciones. En un comunicado, han señalado que la situación que vive la Estación Arroyo-Malpartida no responde a un problema puntual, sino a una acumulación de compromisos incumplidos en materia de infraestructuras, transporte, mantenimiento urbano y servicios básicos.

Promesas pendientes

Entre las principales quejas figura el estado del camino a Malpartida y de la parte alta de la avenida de los Chopos. Los vecinos aseguran que se había acordado con concejales y técnicos municipales el hormigonado de estas zonas, pero denuncian que finalmente el Ayuntamiento se ha limitado a alisar el terreno de tierra.

A juicio de los residentes, esta solución no resuelve el problema y puede incluso agravarlo cuando lleguen las lluvias, al aumentar el riesgo de arrastres de barro e inundaciones en una zona que ya arrastra deficiencias.

También han puesto el foco en la sede vecinal, cuyas obras comenzaron el pasado mes de diciembre y se encuentran paralizadas tras la quiebra de la empresa adjudicataria. A esta situación se suman, según denuncian, las filtraciones del tejado, que ya habrían provocado daños materiales en electrodomésticos como televisores y frigoríficos.

El vecindario habla además de calles que siguen sin asfaltar "en pleno siglo XXI y de un deterioro crónico del alcantarillado en el barrio de Jareque. A ello añaden incumplimientos en los tiempos previstos para la limpieza viaria y el mantenimiento de jardines, dos servicios que consideran irregulares e insuficientes.

Un transporte "inaceptable"

La protesta también ha servido para denunciar el aislamiento que, según los vecinos, sufre la pedanía respecto al núcleo urbano de Cáceres. El actual servicio de autobús urbano funciona únicamente los lunes, miércoles y viernes, está sujeto a demanda previa y requiere un mínimo de dos pasajeros para realizar el desplazamiento.

Los residentes consideran estas condiciones "inaceptables y discriminatorias para una barriada que forma parte del término municipal cacereño. "No nos sentimos ciudadanos de Cáceres en igualdad de condiciones con el resto", han señalado en el manifiesto difundido con motivo de la movilización.

Bajo el lema "La Estación está en lucha", los vecinos han defendido que las protestas continuarán mientras no haya soluciones reales. "Porque existimos, y porque somos parte de Cáceres", han remarcado en un mensaje con el que quieren visibilizar una situación que, aseguran, se ha prolongado durante demasiado tiempo.