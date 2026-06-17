De Javier Tebas a Mateu Alemany: el congreso de Derecho Deportivo de Cáceres se prepara para una edición histórica

Cáceres volverá a situarse en el mapa nacional del deporte, pero esta vez desde los despachos, los reglamentos y los tribunales. La ciudad acogerá los días 13 y 14 de noviembre de 2026 el XX Congreso Nacional de Derecho Deportivo, una cita que se celebrará en el Complejo Cultural San Francisco bajo el título "El deportista y el nuevo escenario de la industria deportiva".

El congreso ha sido presentado este martes por Sergio Antonio Sánchez Fernández, abogado especialista en Derecho deportivo y codirector del encuentro; Miguel Ángel Vaquero Infantes, presidente de la Asociación Española de Derecho Deportivo; Manuel Peralta, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Extremadura; Noelia Rodríguez, concejala de Deportes del Ayuntamiento de Cáceres; y Dan de Sande, responsable del área de Deportes de la Diputación de Cáceres. La presentación se celebró en el salón de actos del Ilustre Colegio de la Abogacía de Cáceres.

La cita contará con nombres de primer nivel en el ámbito deportivo y jurídico. Entre ellos figuran Javier Tebas Medrano, presidente de LaLiga; Rafael Louzán Abal, presidente de la Real Federación Española de Fútbol; y Mateu Alemany Font, director de Fútbol Profesional masculino del Atlético de Madrid SAD. También participarán especialistas vinculados a la AFE, la RFEF, el TAS, la universidad y despachos profesionales relacionados con el Derecho deportivo.

"Primeros espadas" del Derecho deportivo

Miguel Ángel Vaquero ha destacado que la asociación ha apostado por Cáceres por los valores que reúne la ciudad, por su condición de Ciudad Europea del Deporte y por la implicación de profesionales extremeños como Sergio Sánchez. El presidente de la AEDD ha subrayado que el congreso reunirá a "personas de primer nivel" y "primeros espadas" del Derecho deportivo, tanto desde el punto de vista académico como profesional.

Presentación del XX Congreso Nacional de Derecho Deportivo, ayer en el ICAC. / E. P.

El programa abordará cuestiones de actualidad como los problemas y soluciones en el fútbol español, la integración del derecho laboral nacional en las normativas FIFA, los nuevos negocios jurídicos del deporte en Estados Unidos y su aplicación en Europa, la incorporación de deportistas extranjeros a clubes de base, las apuestas, los amaños, el dopaje o la corrupción entre particulares.

Vaquero ha incidido además en que el derecho deportivo no afecta solo al deporte de élite. También alcanza al deporte de base, a la práctica cotidiana y a los servicios municipales. Según ha explicado, muchas veces el ciudadano identifica el deporte con lo que ve por televisión, pero existe una dimensión jurídica que afecta también a clubes, deportistas, administraciones y usuarios.

Cáceres se abre al deporte

La concejala de Deportes, Noelia Rodríguez, ha enmarcado este congreso dentro de la apuesta del Ayuntamiento por reforzar el papel de Cáceres como ciudad de referencia deportiva. Rodríguez ha señalado que la capital no solo está acogiendo competiciones de primer nivel, sino también congresos nacionales vinculados al deporte.

"Cáceres se está abriendo deportivamente a toda España y también internacionalmente", ha afirmado la edil, que ha defendido que la ciudad está encontrando "el hueco que merecía. También ha destacado que la presencia de referentes como Tebas o Louzán supone "un refuerzo más" dentro del año en el que Cáceres celebra su capitalidad como Ciudad Europea del Deporte.

La edil ha animado a la ciudadanía y a los clubes a participar en el congreso para conocer una parte del deporte que en muchas ocasiones queda fuera del foco público, pero que resulta decisiva para el funcionamiento de las entidades deportivas.

El apoyo de la Diputación y la Universidad

Dan de Sande ha trasladado el apoyo de la Diputación de Cáceres al encuentro, que se desarrollará en dependencias del Complejo Cultural San Francisco. Ha subrayado que para la institución provincial todo lo que suponga hablar de deporte en la provincia es importante y ha recordado que muchos practicantes no siempre son conscientes de la relevancia que tiene el Derecho dentro de la actividad deportiva.

También ha señalado que la Diputación mantiene su disposición a colaborar en la organización durante los próximos meses para que el congreso salga adelante y se convierta en un foro de debate relevante.

Por su parte, Sergio Sánchez ha agradecido el respaldo de las instituciones y de la Asociación Española de Derecho Deportivo, así como la sensibilidad de la organización al elegir Cáceres para acoger una cita que considera una referencia nacional. El abogado cacereño ha recordado que el encuentro se enmarca en un año especialmente importante para la ciudad por su capitalidad deportiva europea.

Dos días de debates

El congreso arrancará el viernes 13 de noviembre con la apertura de acreditaciones y la inauguración oficial. A continuación se celebrará un diálogo sobre "Problemas y soluciones en el fútbol español, con Javier Tebas y Rafael Louzán. Durante esa jornada también habrá mesas sobre la normativa FIFA, los nuevos negocios jurídicos del deporte, los deportistas extranjeros en clubes de base y los riesgos penales en competiciones deportivas.

El sábado 14 de noviembre se abordará el papel del TAS y el arbitraje obligatorio en las relaciones laborales de los deportistas, así como los 30 años de la Ley del Deporte en Extremadura. La conferencia final correrá a cargo de Mateu Alemany, que hablará sobre "La FIFA y los jugadores y jugadoras, conflictos y soluciones". La clausura oficial está prevista a las 13.15 horas.