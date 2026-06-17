Jimena Santiago llevará a Cáceres a la final nacional de Somos FP

La Formación Profesional ha vuelto a reivindicar su papel como una vía directa hacia el empleo y el futuro laboral de los jóvenes en la provincia de Cáceres. La Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Cáceres ha reconocido este martes a Jimena Santiago como Embajadora del Año 2025 de la red Somos FP en la provincia cacereña, un galardón que ha premiado su implicación en la difusión de esta modalidad educativa entre estudiantes y su participación en las actividades desarrolladas por la iniciativa.

El acto se ha celebrado en la sede de la Cámara de Comercio de Cáceres, con la colaboración de CaixaBank Dualiza y la cofinanciación del Fondo Social Europeo, en una cita que ha servido para poner en valor el trabajo realizado por los embajadores de Somos FP durante el último año.

Jimena Santiago, de 22 años, cuenta con formación en FP de Administración y Finanzas y actualmente desarrolla su actividad profesional y sus prácticas en la tienda Acericos de Plasencia. Con este reconocimiento, representará a la provincia de Cáceres en la final nacional del Premio Embajador del Año 2025, que se celebrará en la sede de la Cámara de España junto a finalistas procedentes de distintos puntos del país.

Imagen del acto en la Cámara de Comercio. / Cedida a El Periódico

El segundo premio ha recaído en Alejandra Bravo Lapoussin, de 18 años, estudiante de FP de Transporte y Logística, mientras que el tercer reconocimiento ha sido para Zineb Masaoudi Messaoudi, de 22 años, también formada en FP de Transporte y Logística.

Más de 800 alumnos informados

La iniciativa Somos FP tiene como objetivo acercar la Formación Profesional a los jóvenes y destacar las oportunidades laborales que ofrece esta modalidad educativa en Extremadura. En esta edición, más de 800 alumnos de distintos centros educativos han recibido información sobre la FP como motor de futuro a través de 19 charlas celebradas por toda la provincia de Cáceres.

Fundada en 2018, Somos FP se ha consolidado como una de las principales redes juveniles de promoción de la Formación Profesional en España. Actualmente cuenta con cerca de 1.000 embajadores repartidos por todo el país, que participan en actividades orientadas a dar visibilidad a los estudios de FP y a su conexión con el mercado laboral.