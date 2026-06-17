John Quijada, el chileno que estrena el proyecto para repoblar la zona rural de Cáceres: "Traje un par de pilchas y muchas esperanzas"

John Quijada ha aterrizado en Navalmoral de la Mata con un par de maletas, 30 años recién traídos desde Chile y una frase que resume mejor que cualquier documento el sentido del proyecto TRAE: "Yo vengo sin nada. Lo único que traje fue un par de pilchas y muchas esperanzas". Apenas llevaba 24 horas en Extremadura cuando atendió a este diario. Había llegado el día anterior, en torno a la una, y todavía estaba terminando de acomodar el espacio donde va a vivir durante esta nueva etapa. Pero su historia tiene ya valor de símbolo: es el primer latinoamericano que ha llegado a la provincia a través de Trabajo para Repoblar Activamente Extremadura, el programa impulsado por el Círculo Empresarial Moralo para atraer mano de obra a los pueblos del Campo Arañuelo y La Vera.

El proyecto se presentó en octubre de 2025 con una idea tan ambiciosa como concreta: cubrir la falta de trabajadores en empresas de la zona y, al mismo tiempo, ayudar a fijar población en municipios pequeños. Aquel día, el Punto de Acompañamiento Empresarial de Navalmoral de la Mata se llenó de empresarios, alcaldes, concejales y representantes institucionales para conocer una iniciativa que nacía con contactos avanzados en Chile y con la vista puesta también en Perú. Meses después, esa autopista simbólica sobre el Atlántico, como la definió entonces el presidente del Círculo Empresarial Moralo, Ramón Barbado, ha empezado a tener nombres y apellidos.

John, el primer latino llegado a Cáceres. / Cedida

El primero es John Quijada. Chileno, natural de Graneros, en la región central, procede de una zona que define como agrícola, industrial y con bastante comercio. Su familia, cuenta, ha estado vinculada a la política local: tiene familiares concejales y su padre fue alcalde. Pero su camino profesional ha ido por la cocina. Ha estudiado gastronomía internacional en Perú y México, ha vivido en Estados Unidos y ha trabajado en proyectos vinculados a la restauración. Ahora ha venido a Navalmoral para incorporarse como cocinero al nuevo proyecto hostelero del Hotel Moya.

La oportunidad

La vía que le ha traído hasta Extremadura empezó con una conversación casi doméstica. John se enteró del proyecto por una amiga común con Ramón Barbado. Era Carmen, una trabajadora que había conocido en Chile mientras él administraba un hotel. "Me dijo: Hay una posibilidad, hay una oportunidad de irse a España y tú cumples todos los requisitos: una persona sin hijos y muy trabajador. Ahí yo le dije: me voy de inmediato", recuerda.

A partir de ahí comenzó un proceso que ha durado alrededor de cuatro meses. Primero llegó el contacto con Barbado. Después, las entrevistas con la empresa. Y, finalmente, la conexión con Ainhoa Hernández, directora del Hotel Moya de Navalmoral de la Mata. John asegura que ese acompañamiento ha sido clave para decidirse a cruzar el océano. "Me sentí muy cómodo, muy apoyado, porque en todo momento formaron grupo. Decidí venirme por lo mismo, porque me sentí súper apoyado por las personas que estaban creando todo este proyecto".

La llegada, además, ha tenido su primera prueba nada más pisar suelo europeo. John ha contado que tuvo una complicación en el aeropuerto y llamó de inmediato a Ainhoa. "Le dije: Ainhoa, necesito ayuda. Y ella lo solucionó en dos segundos", relata. El recibimiento en Navalmoral, dice, ha sido "espectacular".

El primer destino

El Hotel Moya necesitaba precisamente un perfil como el suyo. Ainhoa Hernández explica que una de las grandes dificultades del negocio hostelero en la zona ha sido formar equipos estables. La empresa ha abierto dos nuevos proyectos, Brooklyn y Tardesa, y necesitaba ampliar plantilla. Fue entonces cuando Ramón Barbado les habló del proyecto TRAE.

Ainhoa Hernández y John Quijada. / CEDIDA

"Nosotros al final lo que buscamos es personal estable, que formemos, que nos ayude a tirar para adelante y que nos dé la estabilidad que necesitamos", explica Hernández. En la cocina tradicional del hotel ya contaban con Carmen, centrada en la parte más casera del restaurante. Pero el nuevo proyecto requería otra energía. "Queríamos alguien joven, alguien que viniera con nuevas ideas y que tuviera ganas de crecer profesionalmente. John cumplía perfectamente el perfil", señala.

La directora del Hotel Moya admite que la cocina llevaba tiempo buscando esa estabilidad. "Hace tres años se jubiló uno de los cocineros y desde entonces la cocina ha dado muchas vueltas intentando encontrar estabilidad. Con Carmen ya lo habíamos conseguido abajo y ahora, para el nuevo proyecto, con John se nos abrieron todas las ilusiones. Dijimos: nos lo quedamos. No teníamos ninguna duda desde el principio".

El proyecto de fondo

La historia de John permite poner cara a una necesidad que el empresariado del Campo Arañuelo y La Vera lleva tiempo señalando: hay empresas con trabajo, pero sin trabajadores suficientes. Esa fue una de las razones por las que el Círculo Empresarial Moralo, que nació en abril de 2024 con 16 entidades y ha crecido hasta superar las 160 firmas adheridas, impulsó TRAE como herramienta para unir empleo, vivienda e integración.

La iniciativa se ha orientado inicialmente hacia Chile porque, según se explicó en su presentación, los trámites resultaban más viables que en otros países y ya existían contactos abiertos. También se ha empezado a dar a conocer en Perú. El objetivo no es solo contratar, sino acompañar: localizar empresas interesadas, resolver cuestiones administrativas, buscar vivienda y favorecer la integración en pueblos donde cada nuevo vecino cuenta.

Galería | Así fue la presentación del Proyecto TRAE en Navalmoral de la Mata /

En aquella presentación, Barbado defendió que los trabajadores pudieran vivir en casas históricas vacías para evitar su deterioro, compartir vivienda con otros empleados o incluso instalarse en inmuebles disponibles vinculados a parroquias. También se habló de visitas periódicas, apoyo de empresas especializadas y actividades de convivencia con centros educativos y con la sociedad de los municipios receptores.

"Establecer una familia"

John ha llegado solo. No conoce todavía a casi nadie. Pero dice que en menos de un día ya ha sentido que Navalmoral puede ser un lugar donde empezar de nuevo. La noche anterior salió a cenar con Carmen, la otra cocinera, que le enseñó parte del pueblo y le fue contando cómo es la vida allí. "Me encantó el pueblo. Estoy fascinado con Navalmoral de la Mata. Me gusta mucho la conexión con lo natural que tiene, lo histórico. Sé que voy a ser muy contento acá. Lo siento", afirma.

Lo que espera de Extremadura no lo formula en términos materiales, sino personales. Quiere que le conozcan, conocer a quienes van a trabajar con él, comunicarse, sentirse parte de algo. "Quiero establecer una familia, abrir vínculos sanos. Yo trato de ser feliz y para eso, si hay que poner un 50 y 50, hay que hacerlo. Ser comprensivo, ser empático", resume.

Su llegada no resuelve por sí sola el problema de mano de obra ni la despoblación del norte cacereño. Pero sí marca el paso más importante desde que TRAE dejó de ser una idea presentada ante empresarios e instituciones para convertirse en una experiencia real. El proyecto ya no habla solo de convenios, prospecciones o trámites. Habla de John Quijada, de una cocina en Navalmoral, de una empresa que necesitaba estabilidad y de un trabajador que ha venido desde Chile con muchas esperanzas.

Y en ese cruce entre necesidad empresarial y oportunidad vital está, precisamente, el sentido de TRAE: que el medio rural no se repueble solo con discursos, sino con personas dispuestas a quedarse, trabajar y empezar una vida nueva.