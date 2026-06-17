La mejor forma para disfrutar gratis y sin calor este verano en Cáceres

Cáceres al Fresco volverá este verano a llenar de ocio, cultura y convivencia los barrios de la ciudad. El Ayuntamiento de Cáceres, a través de la concejalía de Participación Ciudadana, Barrios y Universidad Popular, ha presentado este martes una nueva edición del programa, que se desarrollará del 19 de junio al 4 de septiembre bajo el lema 'El verano distrito a distrito'.

La programación contará este año con 54 actividades gratuitas, 15 más que en la pasada edición, repartidas por todos los distritos de Cáceres. La concejala del área, Jacobi Ceballos, ha explicado los detalles de la programación en una rueda de prensa en la que ha estado acompañada por el director de la Banda Municipal, Francisco Javier Cortés Sánchez, y por José Borda, de la empresa Animatx.

Ceballos ha destacado que "Cáceres al Fresco se ha consolidado como una de las citas más esperadas del verano y este año lo hace, además, coincidiendo con una fecha tan importante como el 40 aniversario de la declaración de Cáceres como Ciudad Patrimonio de la Humanidad".

Más talleres y actividades patrimoniales

El programa incluye 24 talleres de Juegos en Familia, tres más que el año pasado, con propuestas como juegos populares, talleres de instrumentos musicales, creación de tote bags, llaveros o quick musical. También se refuerza la línea de Patrimonio en Familia, con 14 actividades vinculadas especialmente a la efeméride del título de Patrimonio de la Humanidad.

Entre esas propuestas figuran rally fotográfico, talleres de vidrieras, heráldica, caligrafía medieval, escape room temático y actividades de construcción inspiradas en monumentos de la ciudad. Estas citas se desarrollarán en espacios como San Marquino, Espíritu Santo, Antonio Canales o Vía de la Plata.

La programación incorpora además rutas medioambientales, dos más que en la edición anterior, con recorridos guiados por distintas zonas verdes de Cáceres. La primera actividad será precisamente una ruta medioambiental inaugural el 19 de junio en el parque del Príncipe, a partir de las 21.00 horas.

La Banda Municipal sonará en cinco barrios

El ciclo Música en los Barrios, organizado junto a la concejalía de Cultura, contará este verano con cinco conciertos de la Banda Municipal, uno más que en la pasada edición. Las actuaciones incluirán repertorios de pop, rock, bandas sonoras y música reconocible para todos los públicos.

Los conciertos se celebrarán el 26 de junio en Parque Residencial Gredos, el 3 de julio en San Blas, el 10 de julio en la plaza de España de Santa Lucía, el 17 de julio en la explanada de Castellanos Macondo y el 4 de septiembre en el parque del Rodeo, en San Francisco, que servirá como broche musical del programa.

Las actividades de Juegos en Familia llegarán también a plazas y parques de barrios como Aldea Moret, Nuevo Cáceres, Casa Plata, Vistahermosa, Valdesalor o Rincón de Ballesteros, con horarios previstos principalmente entre las 20.30 y las 21.00 horas, adaptados a las tardes de verano.

Clausura en Valhondo

El cierre de la programación llegará el 3 de septiembre con una fiesta de clausura en el parque Valhondo, a partir de las 19.00 horas, con actividades especiales y sorpresas para los participantes. Un día después, el concierto de la Banda Municipal en San Francisco pondrá el punto final a esta nueva edición.

Ceballos ha subrayado que "esta programación vuelve a demostrar que nuestros barrios son espacios vivos, que el verano en Cáceres puede ser sinónimo de convivencia, participación y disfrute, y que seguimos apostando por ofrecer alternativas de ocio de calidad para quienes nos visitan y para quienes eligen quedarse en la ciudad".