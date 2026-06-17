Premio a la transparencia de la Diócesis de Coria-Cáceres

La Diócesis de Coria-Cáceres ha recibido este martes, por segundo año consecutivo, el Sello Infoparticipa de Calidad y Transparencia de la Comunicación de las entidades eclesiales, un reconocimiento que certifica las buenas prácticas en materia de transparencia, rendición de cuentas y acceso público a la información. En esta segunda edición, la diócesis ha alcanzado una puntuación del 97%, mejorando los resultados obtenidos el año anterior.

El acto de entrega se ha celebrado en la sede de la Conferencia Episcopal Española, en Madrid, donde han sido distinguidas 24 diócesis españolas y la propia Conferencia Episcopal por cumplir los indicadores establecidos por el proyecto Infoparticipa, impulsado por la Universidad Autónoma de Barcelona.

Durante la ceremonia, el director del grupo de investigación ComSET y responsable del proyecto Infoparticipa, Armando Balsebre, ha destacado la evolución positiva registrada en esta segunda evaluación de las diócesis españolas. "Hemos conseguido, este año, 25 sellos Infoparticipa y el año pasado se otorgaron 20, por lo que hemos subido un porcentaje muy importante", ha señalado.

Balsebre ha subrayado además el valor de este reconocimiento en el contexto actual y ha defendido que la Iglesia está avanzando en una comunicación más abierta. "La Iglesia está intensificando su transparencia y abriendo sus puertas a todo lo que se hace desde dentro. La sociedad española debe recibir este tipo de auditorías y evaluaciones de una forma muy positiva", ha afirmado.

Una mirada externa

El responsable del proyecto ha recordado que la transparencia es una herramienta clave para reforzar la confianza ciudadana en las instituciones. "La credibilidad es uno de los factores que sirve para generar confianza. La transparencia es el instrumento para lograrla y romper con la opacidad que tradicionalmente han tenido muchas instituciones", ha explicado.

En representación de las diócesis premiadas ha intervenido Lorena Jorna Boticario, delegada de Medios de Comunicación Social de la Diócesis de Coria-Cáceres y responsable de la Oficina de Transparencia y Rendición de Cuentas, con una intervención titulada "Innovación, transparencia y compromiso al servicio de la Iglesia".

Jorna ha expresado la satisfacción de la diócesis por la mejora obtenida en esta edición. "Estamos muy contentos en nuestra diócesis. Esta mejora de la puntuación respecto al año anterior refleja ese esfuerzo continuo para ofrecer a la sociedad una información clara, actualizada y accesible sobre la vida y la actividad diocesana", ha afirmado.

La responsable diocesana ha destacado también el valor de la evaluación realizada por la Universidad Autónoma de Barcelona, al considerar que permite analizar el trabajo de la Iglesia desde una perspectiva externa. "Este estudio nos ayuda a mirarnos también desde fuera, a través de una lupa que permite a la sociedad conocernos mejor y muestra nuestro firme compromiso con la transparencia, la rendición de cuentas y la accesibilidad de la información", ha indicado.

Objetivo: el 100%

La Diócesis de Coria-Cáceres ha situado este reconocimiento dentro de una línea de mejora continua en la comunicación pública y en la rendición de cuentas. De hecho, Jorna ha señalado que el objetivo es seguir avanzando en los indicadores evaluados. "Estamos trabajando para lograr el 100%", ha concluido.

El proyecto Infoparticipa forma parte de una iniciativa de investigación y transferencia de conocimiento entre la universidad y la sociedad, centrada en evaluar la calidad de la información pública ofrecida por las instituciones eclesiales. La puntuación obtenida por la Diócesis de Coria-Cáceres refuerza su compromiso con una comunicación más abierta, accesible y cercana a los ciudadanos.