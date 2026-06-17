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Salud y bienestar

Dos profesionales estrenan en Cáceres un servicio pionero para la detección temprana de problemas en bebés

La iniciativa, impulsada por dos especialistas en pediatría y logopedia, ofrece una atención coordinada que evita desplazamientos entre consultas y agiliza el diagnóstico temprano en bebés

Paloma Páramo y Cristina Costa durante una evaluación integral a un bebé en Cáceres.

Paloma Páramo y Cristina Costa durante una evaluación integral a un bebé en Cáceres. / Cedida

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Esteban Valero Vizcano

Esteban Valero Vizcano

Cáceres

Cáceres cuenta desde este mes con un servicio pionero en la ciudad orientado a la atención temprana de los bebés desde sus primeras semanas de vida. Se trata de una valoración conjunta de fisioterapia pediátrica y logopedia, un enfoque integral que permite analizar de manera coordinada el desarrollo y las necesidades del recién nacido.

Dos profesionales para una valoración completa

Este proyecto está impulsado por Cristina Costa Miguel, fisioterapeuta especializada en pediatría, y Paloma Páramo, logopeda especializada en anquiloglosia, lactancia y alimentación complementaria. Ambas profesionales desarrollan su trabajo de forma conjunta en una misma consulta con el objetivo de ofrecer un servicio hasta ahora inexistente en Cáceres, una valoración completa del bebé desde dos disciplinas complementarias y expertas, concentrada en una sola visita. La iniciativa busca facilitar una atención más global y coordinada, permitiendo detectar y abordar de forma temprana posibles dificultades relacionadas con el desarrollo, la alimentación o la lactancia en los primeros meses de vida.

Paloma Páramo y Cristina Costa.

Paloma Páramo y Cristina Costa. / El Periódico

Prevención y detección precoz

"La fisioterapia pediátrica nos permite valorar aspectos como el tono muscular, la postura, la movilidad cervical o los patrones de movimiento del bebé, mientras que desde la logopedia analizamos las funciones orales, cómo succiona, cómo realiza la deglución, si existe alguna restricción en la movilidad de la lengua, como ocurre en casos de anquiloglosia y de qué manera todo ello puede estar influyendo en la lactancia o en el futuro desarrollo de la alimentación. Al trabajar de manera conjunta conseguimos tener una visión mucho más completa del recién nacido, lo que nos ayuda a detectar o descartar de forma temprana posibles alteraciones que, si no se identifican y tratan a tiempo, pueden repercutir en su desarrollo motor, oral y alimentario", explican las profesionales.

La clave: trabajar al mismo tiempo

La principal característica de este servicio, y el aspecto que lo diferencia de otros modelos de atención, es la valoración simultánea. Ambas profesionales evalúan al bebé al mismo tiempo, comparten sus observaciones de forma inmediata y elaboran conjuntamente un plan de seguimiento adaptado a cada caso. Este enfoque permite ofrecer una atención más coordinada y evita a las familias tener que acudir a distintas consultas, repetir la misma información o esperar largos periodos para que diferentes especialistas intercambien valoraciones.

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Todo el proceso se desarrolla en un único espacio, la 'Clínica Sagital Fisioterapia', ubicada en la calle Juan Solano Pedrero, 18, en Cáceres. El objetivo de esta iniciativa es facilitar un acceso más rápido y completo a una atención especializada durante una etapa clave del desarrollo infantil, favoreciendo la detección precoz y evitando que posibles dificultades pasen desapercibidas durante los primeros meses de vida.

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