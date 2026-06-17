¿Dónde quedamos en Cáceres? Quedamos en Múltiples

Hay lugares que aparecen en los mapas y otros que forman parte del lenguaje cotidiano de una ciudad. En Cáceres, cuando alguien pregunta dónde quedar, la respuesta muchas veces no necesita una dirección exacta. Basta una palabra: Múltiples.

No importa que oficialmente se llame edificio de Servicios Múltiples. Para miles de cacereños sigue siendo simplemente eso, Múltiples, una referencia urbana tan reconocible como la Cruz, Cánovas o la Vieja del Periódico. Un punto de encuentro que ha sobrevivido al paso de las décadas y que hoy sigue marcando el corazón administrativo de la ciudad.

Cuando abrió sus puertas en 1976, el edificio representó una imagen de modernidad poco habitual en la capital cacereña. Aquel volumen vertical de ocho plantas se convirtió rápidamente en el "rascacielos" local y en uno de los símbolos de una ciudad que comenzaba a crecer más allá del casco histórico.

La Junta de Extremadura es actualmente propietaria del inmueble, donde trabajan más de 400 empleados públicos. Sin embargo, su importancia va mucho más allá de los despachos. Durante décadas, generaciones enteras han acudido allí para realizar trámites administrativos, recoger documentación o resolver gestiones relacionadas con distintas administraciones.

El edificio se levantó sobre una parcela de 1.576 metros cuadrados gracias a una cesión municipal realizada durante el mandato del alcalde Alfonso Díaz de Bustamante. La construcción supuso una inversión de más de 109 millones de pesetas y fue diseñada por los arquitectos Juan Armando González Cabezas y Tomás Civantos Hernández.

Todos los ministerios bajo el mismo techo

El proyecto nació con una idea ambiciosa: concentrar numerosos servicios públicos en un único edificio. Allí convivieron organismos relacionados con Correos, Industria, Comercio, Vivienda, Obras Públicas, Educación, Agricultura, Catastro, Estadística y otros departamentos estatales.

Aquella concentración administrativa convirtió el inmueble en una auténtica ciudad dentro de la ciudad. Para muchos vecinos era posible resolver en una sola mañana gestiones que antes obligaban a recorrer diferentes oficinas dispersas por Cáceres.

Por eso Múltiples dejó de ser solo un edificio. Se convirtió en un lugar de paso obligado para varias generaciones.

Mucho antes de que se levantara el edificio, la parcela tuvo otros usos. Primero acogió unos jardines vinculados al hospital cercano. Más tarde incluso se llegó a plantear allí la construcción de la estación de autobuses.

La idea nunca prosperó por una curiosa razón: el diseño previsto para los accesos incluía remates redondeados que impedían la entrada de los autobuses. Finalmente, la estación acabó instalándose en la calle Gil Cordero y el solar pasó a albergar talleres de la Diputación antes del inicio de las obras del actual edificio en 1971.

La transformación más reciente de la zona llegó en 2016 con la inauguración del aparcamiento subterráneo situado bajo la avenida. Una infraestructura que sorprendió por sus dimensiones y por su nivel tecnológico.

Fotogalería | Quedamos en Cáceres, quedamos en Múltiples / Miguel Ángel Muñoz

El estacionamiento dispone de 351 plazas, ocho de ellas reservadas para personas con movilidad reducida, trece puntos de recarga para vehículos eléctricos y un sistema luminoso que indica en tiempo real qué plazas están libres u ocupadas.

La obra obligó a mover miles de toneladas de tierra sobre una superficie cercana a los 10.000 metros cuadrados y alcanzó una profundidad de quince metros en una de las arterias principales de Cáceres.

A lo largo de los años han existido proyectos para cambiar el destino del inmueble. Se planteó la llegada de El Corte Inglés, se estudió su venta e incluso se debatió sobre nuevos usos para el edificio. Ninguna de esas operaciones llegó a concretarse.

Mientras tanto, Múltiples ha seguido haciendo lo que mejor sabe hacer: formar parte de la vida cotidiana de los cacereños.

Porque al final hay lugares que trascienden su función original. El edificio de Servicios Múltiples es uno de ellos. Puede ser una oficina para unos, un recuerdo para otros o una referencia geográfica para cualquiera que intente orientarse en la ciudad.

Y por eso, cuando alguien pregunta dónde quedar en Cáceres, la respuesta sigue siendo tan sencilla como hace décadas: "Quedamos en Múltiples".