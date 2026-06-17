El relevo de Encarna Solís se formaliza este jueves en el pleno de Cáceres

La corporación municipal de Cáceres vivirá este jueves uno de los movimientos políticos más relevantes de los últimos meses de la legislatura de Rafael Mateos con la toma de posesión de Jaime Alejandro Jabato García como nuevo concejal del Grupo Municipal Popular, un relevo que permitirá cerrar oficialmente la salida de Encarna Solís y abrir otra etapa en la organización interna del Gobierno local.

Orden del día

La incorporación de Jabato figura como segundo punto del orden del día del pleno ordinario de junio y supone la cobertura de la vacante generada tras la renuncia de Solís, que abandonó el Ayuntamiento el pasado mes de mayo para asumir nuevas responsabilidades en el ámbito sanitario autonómico como gerente del SES.

La hasta ahora concejala de Servicios Sociales, Mujer, Igualdad y LGTBI formalizó su despedida durante el pleno extraordinario de presupuestos celebrado el 14 de mayo, una sesión en la que defendió el trabajo realizado durante su etapa al frente de las políticas sociales municipales antes de iniciar su nueva etapa profesional vinculada al Servicio Extremeño de Salud (SES).

La entrada de Jabato no solo permitirá recuperar el número de concejales del equipo de Gobierno, sino que servirá además para desbloquear la reorganización municipal tras la marcha de Solís.

Fotogalería | Así ha sido el adiós entre lágrimas de Encarna Solís / Carlos Gil

Reorganización

De hecho, desde el Ejecutivo local se ha venido insistiendo durante las últimas semanas en que cualquier modificación en el reparto de competencias quedaría aplazada hasta la incorporación efectiva del nuevo edil. El propio portavoz municipal, Ángel Orgaz, avanzó que el alcalde no haría pública la nueva estructura hasta que el relevo estuviera plenamente formalizado.

La expectativa política se centra ahora precisamente en conocer qué responsabilidades asumirá Jabato y si su llegada dará lugar a una simple sustitución de competencias o a una remodelación más amplia dentro del Gobierno local. Por el momento, el Ayuntamiento ha evitado adelantar cualquier detalle sobre el futuro reparto de áreas.

El nuevo concejal no es un desconocido para la administración autonómica. Actualmente ocupa el cargo de director general de Infraestructuras Deportivas de la Junta de Extremadura, una responsabilidad desde la que ha gestionado proyectos relacionados con instalaciones deportivas y equipamientos públicos en la región.

Su incorporación al consistorio se produce además en un momento especialmente significativo para la ciudad, que ostenta durante este año la condición de Capital Europea del Deporte, una circunstancia que ha multiplicado la actividad institucional y la organización de eventos vinculados al ámbito deportivo.

La llegada de Jabato supondrá también el segundo cambio registrado en el equipo de Gobierno de Mateos desde el inicio del mandato 2023-2027. El primero tuvo lugar en enero de 2024, cuando la entonces concejala de Turismo y Patrimonio, Raquel Preciados, dejó el Ayuntamiento para asumir la dirección del Museo de Cáceres.

Aquella salida obligó a una redistribución de funciones dentro del Ejecutivo municipal, con Ángel Orgaz asumiendo las competencias de Turismo y el concejal de Urbanismo, Tirso Leal, incorporando las responsabilidades relacionadas con el Patrimonio Histórico.

Ahora, más de un año después de aquella reorganización, el Gobierno local vuelve a afrontar un reajuste interno que servirá para redefinir su estructura en el ecuador del mandato. Con la toma de posesión prevista para este jueves, la atención política se trasladará a las decisiones que adopte Mateos sobre el futuro organigrama municipal y el papel que desempeñará Jabato.