Nuestro pasado
Un tornado arrasó en tres minutos varias viviendas de Jaraíz de la Vera, Cáceres, en mayo de 1993
Quince familias sufrieron las consecuencias de un tornado que, aunque breve, dejó una huella imborrable en el municipio extremeño
Un tornado registrado en mayo de 1993 en Jaraíz de la Vera (Cáceres) provocó graves daños materiales en el municipio, donde 15 familias vieron cómo sus viviendas resultaban afectadas por un episodio meteorológico de gran intensidad.
Destrozos en apenas tres minutos
El fenómeno se produjo de forma repentina y, en apenas tres minutos, causó destrozos importantes en tejados, estructuras y distintos elementos de las casas, dejando tras de sí una situación de fuerte impacto para los vecinos de la localidad. Los residentes afectados relataron posteriormente la rapidez con la que se desarrolló el episodio, que apenas dejó margen de reacción y generó importantes pérdidas materiales en distintas zonas del municipio.
Daños y actuación tras el fenómeno
Este tipo de fenómenos, aunque poco habituales, ya habían sido registrados en otras ocasiones en la provincia de Cáceres, especialmente en la comarca de La Vera, donde las condiciones meteorológicas pueden favorecer la aparición puntual de tornados o fuertes remolinos de corta duración, pero con gran capacidad destructiva. A raíz de lo ocurrido, las autoridades locales activaron los mecanismos habituales de evaluación de daños y apoyo a los afectados, con el objetivo de restablecer la normalidad en la zona lo antes posible.
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