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Moción de Unidas Podemos

De vial deteriorado a pulmón urbano: piden la gran reconversión de la Ronda de Vadillo

Unidas Podemos busca convertir la vía en un eje peatonal y ciclista, destacando su potencial paisajístico y ambiental ligado a la Ribera del Marco

Ronda Vadillo, uno de los accesos a la ciudad de Cáceres.

Ronda Vadillo, uno de los accesos a la ciudad de Cáceres. / EL PERIÓDICO

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Eduardo Villanueva

Eduardo Villanueva

Cáceres

Unidas Podemos (UP) llevará al Pleno del Ayuntamiento de Cáceres una propuesta para impulsar la transformación de la Ronda de Vadillo en un corredor verde, con un eje peatonal y ciclista que mejore la accesibilidad, la seguridad vial y la integración ambiental de uno de los principales accesos a la ciudad.

Potencial paisajístico y ambiental

La formación plantea un calendario de actuaciones que permita reordenar este espacio urbano, al que considera estratégico por su papel como puerta de entrada a Cáceres desde el norte y el centro de la península, y por su impacto en la primera imagen que perciben los visitantes.

UP sostiene que la Ronda de Vadillo cuenta con un importante potencial paisajístico y ambiental, vinculado a la presencia de la Ribera del Marco y a la vegetación asociada a este cauce natural, lo que, a su juicio, permitiría su integración en una red de itinerarios naturales y patrimoniales de la ciudad.

Sin embargo, la formación denuncia que el vial presenta actualmente deficiencias de accesibilidad y seguridad, con acerados deteriorados, barreras para peatones y dificultades para personas mayores, usuarios de bicicleta y viajeros del transporte público urbano.

A su juicio, estas carencias limitan el uso cotidiano de un espacio que podría convertirse en un eje de movilidad sostenible, favoreciendo desplazamientos a pie y en bicicleta, además de mejorar la calidad del entorno urbano.

Plataforma única

Entre las principales actuaciones propuestas figura la creación de una plataforma única accesible en el lateral derecho de la vía, en sentido de entrada a la ciudad, con el objetivo de facilitar la convivencia entre peatones y otros usuarios del espacio público.

La moción contempla también la reordenación de los carriles bici, unificando los trazados actuales en un solo margen de la calzada para mejorar la continuidad de los recorridos ciclistas y reforzar la seguridad vial.

Asimismo, UP propone habilitar zonas estanciales y áreas de descanso en puntos del entorno de la Ribera del Marco, así como sustituir las actuales barreras metálicas por soluciones más integradas en un entorno urbano peatonalizado.

El plan incluye además la renovación de acerados en el primer tramo de la Ronda de Vadillo, especialmente en las proximidades de la parada de la Línea 6 del transporte urbano, junto con la instalación de nuevo mobiliario urbano.

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La propuesta incorpora finalmente criterios de sostenibilidad y adaptación climática, con actuaciones de renaturalización del entorno y la creación de posibles refugios climáticos urbanos, con el objetivo de convertir este acceso en un espacio más amable, accesible y ambientalmente integrado.

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