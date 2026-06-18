El alcalde de Cáceres visita la obra que devolvió a casa a ocho familias en Aldea Moret

El alcalde de Cáceres, Rafa Mateos, ha visitado Aldea Moret para supervisar el estado de los trabajos en el edificio de la calle Río Tíber, donde ocho familias han podido regresar a sus viviendas tras casi cinco meses fuera por el riesgo estructural detectado en la fachada del inmueble.

La visita se ha producido después de que el ayuntamiento haya levantado las medidas cautelares sobre el bloque, una vez finalizadas las actuaciones de emergencia que han permitido garantizar la estabilidad del edificio. La intervención municipal, ejecutada de forma subsidiaria, ha tenido un coste cercano a los 90.000 euros, que será repercutido a la propiedad conforme a la normativa vigente.

Rafa Mateos, en la obra. / E. P.

Mateos ha difundido un mensaje en sus redes sociales en el que ha señalado que se encontraba en Aldea Moret "supervisando el remate de la fachada del edificio que apuntalamos y reparamos para garantizar la seguridad de los vecinos y revisando la campaña de asfaltado en el barrio". El alcalde ha cerrado su publicación con una frase breve: "Cada detalle importa...".

Cinco meses fuera de casa

El edificio fue desalojado de forma preventiva el pasado 30 de noviembre de 2025, después de que se detectaran deficiencias en la fachada que comprometían la seguridad del inmueble y de su entorno. Primero se ejecutó un apuntalamiento urgente y, posteriormente, se desarrolló un proyecto técnico para abordar la rehabilitación definitiva.

Durante este tiempo, el Instituto Municipal de Asuntos Sociales (IMAS) ha prestado apoyo a las familias afectadas. Dos de ellas han sido alojadas en establecimientos hoteleros, mientras que el resto ha recurrido a otras soluciones habitacionales hasta que el bloque ha podido volver a ocuparse con seguridad.

Asfaltado en el barrio

La presencia del alcalde en Aldea Moret también ha servido para revisar la campaña de asfaltado que se está desarrollando en la barriada. El mensaje municipal vincula así dos actuaciones distintas en la zona: por un lado, la resolución de una emergencia estructural que obligó al desalojo de varias familias; por otro, los trabajos de mejora viaria que se están ejecutando en el barrio.

Con el regreso de los vecinos a sus viviendas y el remate de la fachada, el Ayuntamiento da por superada la fase más urgente de una intervención que se activó por razones de seguridad y que ha mantenido fuera de sus casas a ocho familias durante casi cinco meses.