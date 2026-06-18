Luis Fernando García Nicolás, en sus horas decisivas para relevar a Cotrina en el PSOE de Cáceres: "230 razones para ganar"

Hay territorios que se entienden mirando un mapa. La provincia de Cáceres no es uno de ellos.Nuestra provincia se entiende caminándola. Escuchando a la gente. Compartiendo conversaciones en una plaza, en un barrio, en una pedanía, en una explotación agrícola, en un polígono industrial o en una asociación vecinal. Se entiende observando cómo conviven realidades diferentes que comparten un mismo deseo: vivir mejor y tener más oportunidades.

Por eso, cuando pienso en el futuro del PSOE de la provincia de Cáceres, pienso en las 230 realidades que conforman nuestra tierra: 223 municipios y 7 entidades locales menores. Cada una tiene sus desafíos.

No son los mismos los de un barrio de Cáceres que los de una comarca de montaña. No son idénticos los de una localidad en crecimiento que los de un municipio que lucha contra la despoblación. No coinciden las prioridades de quienes buscan vivienda con las de quienes reclaman mejores infraestructuras o más oportunidades para emprender.

Pero todas esas realidades tienen algo en común: necesitan una política cercana, útil y comprometida y ahí es donde el PSOE ha marcado históricamente la diferencia.

Luis Fernando García Nicolás, con su equipo. / CEDIDA

Hemos sido el partido que mejor ha entendido que el progreso solo es verdadero cuando llega a todos los rincones. El partido que ha trabajado para equilibrar oportunidades entre territorios. El partido que ha sabido construir convivencia, igualdad y cohesión social desde la proximidad.

Ahora nos corresponde preparar una nueva etapa. Y, esa etapa debe comenzar por una palabra esencial: cuidar.

Cuidar el PSOE significa fortalecer una organización que pertenece a su militancia y que existe para servir a la ciudadanía. Significa reconocer el trabajo de quienes sostienen cada agrupación local, de quienes gobiernan sus municipios y de quienes representan nuestras siglas allí donde las circunstancias son más difíciles.

Cuidar es estar presentes. Estar cuando llegan los éxitos, pero también cuando aparecen los problemas. Estar para escuchar, para acompañar y para construir soluciones compartidas.

Sobre esa base podremos crecer. Crecer como organización, incorporando nuevas energías y nuevos liderazgos. Crecer en participación, en apertura y en capacidad de escucha. Crecer desde la suma y no desde la división. Crecer desde la generosidad y no desde la ambición personal.

Luis Fernando García Nicolás. / CEDIDA

Las organizaciones políticas avanzan cuando son capaces de parecerse a la sociedad que aspiran a representar. Cuando escuchan más de lo que hablan. Cuando convierten la diversidad territorial en una fortaleza colectiva.

Ese debe ser nuestro camino. Y entonces llegará el momento de ganar. Ganar para seguir transformando la provincia. Ganar para defender los servicios públicos. Ganar para generar oportunidades económicas. Ganar para que nuestros jóvenes puedan desarrollar aquí sus proyectos de vida y para que nuestros mayores sigan encontrando protección y dignidad.

Ganar, en definitiva, para seguir haciendo de Cáceres una provincia más justa, más cohesionada y más próspera. Una provincia que empuje a ganar la Junta de Extremadura y la Diputación provincial de Cáceres.

Sin duda alguna, las victorias sólidas no nacen de las consignas. Nacen del trabajo compartido, de la confianza y de la cercanía.

Por eso creo en un PSOE que recorra cada comarca, que conozca cada realidad local y que escuche cada voz, como lo he hecho siempre. Un PSOE que entienda que la fortaleza de la provincia está precisamente en su diversidad.

223 municipios. 7 entidades locales menores.

230 razones para cuidar.

230 razones para crecer.

230 razones para ganar.