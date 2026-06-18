El Brujo lleva 'El Lazarillo de Tormes' al Festival de Teatro Clásico de Cáceres este jueves

Propuestas diversas en la ciudad este jueves.

El Brujo lleva 'El Lazarillo de Tormes' a la Plaza de San Jorge dentro del 'Festival de Teatro Clásico'

La Plaza de San Jorge acogerá este jueves, 18 de junio, a las 22.30 horas, la representación de El Lazarillo de Tormes dentro de la programación del '37 Festival de Teatro Clásico'. El actor Rafael Álvarez, 'El Brujo', vuelve a ponerse al frente de este clásico con el que mantiene una relación especialmente estrecha, según ha señalado en varias ocasiones. La obra, una de las más reconocidas de su repertorio, ofrece una lectura contemporánea del texto a través del humor, la ironía y la crítica social. Para el intérprete, El Lazarillo sigue plenamente vigente al abordar cuestiones universales como la desigualdad, la pobreza o la ambición de poder, convirtiéndose en un reflejo de las tensiones del mundo actual. Las entradas tienen un precio anticipado de 18 euros y de 20 euros el día del espectáculo.

'Valor sentimental' llega a la Filmoteca de Extremadura

La Filmoteca de Extremadura acoge este jueves, a las 20.30 horas, la proyección de Valor sentimental, dentro del ciclo Cine entre bambalinas. La película narra el reencuentro de Nora y Agnes con su padre, un reconocido director de cine, tras la muerte de su madre. La tensión familiar reaparece cuando el cineasta ofrece a Nora un papel que finalmente concede a una joven actriz de Hollywood, desatando conflictos personales y emocionales. El filme ha obtenido un amplio reconocimiento internacional en 2025, con el Oscar a Mejor Película Internacional (9 nominaciones), el Globo de Oro a Mejor Actor de Reparto, el Goya a Mejor Película Europea y el BAFTA a Mejor Película en Habla No Inglesa, además de una nominación al César como Mejor Película Extranjera. La sesión está recomendada para mayores de 12 años y tiene una duración aproximada de 135 minutos.

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Nueva edición de los 'Encuentros Poéticos' en el Ateneo

El Ateneo de Cáceres acogerá este jueves, 18 de junio, a las 19.30 horas, una nueva edición de los Encuentros Poéticos SPNB (Sábados Poéticos La Nueva Barraca), una cita que transformará el patio del histórico Palacio Camarena en un espacio dedicado a la poesía, la palabra y la sensibilidad literaria. La velada contará en esta ocasión con la participación de varias poetas del 'Movimiento Poético Madrileño', entre ellas Ana María López Expósito, Juana Amador Bravo, Feli Moreno Romero y Antonia Cerrato Martín-Romo, invitadas por el poeta Antonio González Sánchez. El recital permitirá al público disfrutar de sus versos en un entorno patrimonial que refuerza el carácter cercano e íntimo del encuentro. Como en anteriores ediciones, el evento incluirá un espacio de micrófono abierto, en el que cualquier asistente podrá compartir sus propios textos.