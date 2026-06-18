Cáceres 2031 celebra el Día Europeo de la Música con dos conciertos gratuitos para familias

Cáceres 2031 celebrará este domingo, 21 de junio, el Día Europeo de la Música con una propuesta cultural gratuita y pensada para públicos de todas las edades. La actividad tendrá lugar en el Ateneo de Cáceres y contará con dos pases de un concierto de música europea a cargo del Cuarteto de Cuerda Alla Corda.

La jornada estará presentada por la cantante y compositora cacereña Chloe Bird, que acompañará una actividad concebida como una experiencia cercana, participativa y abierta a la ciudadanía. La iniciativa se enmarca en los valores de convivencia, cultura y ciudadanía europea que promueve la candidatura de Cáceres a Capital Europea de la Cultura 2031.

SANTI GARCÍA

El formato busca acercar la música clásica y popular europea a familias, jóvenes y mayores sin necesidad de conocimientos previos. La organización ha previsto además un pequeño temtempié para las personas asistentes entre los pases, con el objetivo de convertir la cita en una mañana cultural compartida.

Dos pases en el Ateneo

El primer concierto comenzará a las 11.00 horas. Tras esa primera actuación, se ofrecerá un pequeño temtempié a las 11.30. La segunda actuación está prevista a las 12.00 horas, seguida de un nuevo picoteo a las 12.30. La finalización de la actividad está programada para las 13.00 horas.

El escenario elegido será el Ateneo de Cáceres, un espacio cultural vinculado a la vida social de la ciudad y adecuado para una propuesta de proximidad. La cita refuerza la línea de actividades abiertas impulsadas por Cáceres 2031 para acercar la candidatura a la ciudadanía desde experiencias concretas, accesibles y vinculadas a la cultura europea.

Morricone, Brahms, Bartók y Falla

El repertorio del Cuarteto de Cuerda Alla Corda estará inspirado en distintas tradiciones musicales del continente. El programa incluye obras reconocibles para el gran público, como "Cinema Paradiso", de Ennio Morricone; la "Danza húngara nº 5", de Johannes Brahms, y piezas de las "Danzas rumanas", de Béla Bartók.

También sonarán fragmentos de "Carmen", de Georges Bizet; la "Danza ritual del fuego", de Manuel de Falla; danzas eslavas de Antonín Dvořák, y piezas festivas de Johann Strauss. El resultado será un recorrido por sensibilidades, ritmos y paisajes sonoros europeos, desde el lirismo cinematográfico hasta la música popular transformada en repertorio de concierto.

Cultura europea y participación

La coordinadora general del Consorcio Cáceres 2031, Iris Jugo, ha señalado que será "un día muy especial para la candidatura porque parte de esos valores de cultura universal y participación sin importar la edad ni los conocimientos que tengas".

Con esta iniciativa, Cáceres 2031 continúa incorporando actividades de pequeño y mediano formato a su agenda cultural. La música funciona aquí como punto de encuentro: no solo como espectáculo, sino como lenguaje compartido capaz de reunir en un mismo espacio a familias, vecinos, visitantes y personas que quizá no suelen acudir de forma habitual a conciertos de este tipo.

La cita del domingo en el Ateneo conecta además con una idea central de la candidatura: hacer que la cultura no se perciba como algo distante, sino como una experiencia cotidiana, cercana y capaz de fortalecer los lazos de ciudad. Cáceres quiere mirar a Europa desde su patrimonio, pero también desde sus públicos, sus creadores y sus espacios culturales vivos.