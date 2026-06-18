Cáceres moderniza la planta que convierte en potable el agua del Guadiloba y el Almonte

La Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) de Cáceres está inmersa en una de sus actuaciones de mejora más relevantes de los últimos años. El alcalde, Rafa Mateos, ha visitado este miércoles las instalaciones junto al concejal Pedro Muriel y Carlos Fondón y José Luis Castaño, de la empresa concesionaria del servicio de agua, Canal de Isabel II, para comprobar el avance de unas obras que buscan reforzar un servicio esencial para la ciudad y para los municipios de Malpartida de Cáceres y Sierra de Fuentes.

La planta, construida en 1972, trata el agua que llega principalmente desde el embalse de Guadiloba y, cuando este no alcanza la cuota mínima necesaria, desde el Almonte a través del trasvase. Mateos ha recordado que se trata de una infraestructura básica para garantizar el abastecimiento diario de una población cercana a los 100.000 habitantes, además de los núcleos que también dependen de este sistema.

El ayuntamiento está ejecutando una inversión de 1.173.608 euros, IVA incluido, destinada principalmente a mejorar las condiciones de trabajo del personal de la planta y a modernizar espacios que inciden en la calidad del servicio. La actuación contempla la construcción de nuevos vestuarios, aseos, oficinas, aparcamientos, despachos, talleres, sala de reuniones y un laboratorio.

Visita institucional a la ETAP de Cáceres. / E. P.

"Estamos invirtiendo algo más de un millón de euros para mejorar las instalaciones y habilitar un espacio más acorde a las necesidades que tienen los trabajadores", ha señalado el alcalde, que ha defendido que estas obras permitirán que el personal adscrito al servicio de agua pueda desarrollar su labor "de una forma más fácil, más cómoda y prestando un mejor servicio a los ciudadanos".

Un nuevo depósito de 6.000 metros cúbicos

A esa actuación municipal se suman las mejoras previstas por Canal de Isabel II, incluidas en el contrato de concesión. La empresa proyecta una inversión de algo más de dos millones de euros para construir en la propia ETAP un nuevo depósito de agua tratada con capacidad para 6.000 metros cúbicos. Este proyecto se encuentra actualmente en fase de redacción.

El objetivo es incrementar la reserva disponible de agua ya tratada y preparada para el consumo, de forma que se refuerce la garantía de suministro ante las necesidades diarias de Cáceres, Malpartida y Sierra de Fuentes. Además, el nuevo depósito permitiría abastecer a parte del distrito norte de Cáceres sin necesidad de elevar el agua hasta el depósito de la Montaña, situado en la subida al santuario, lo que supondría una gestión más eficiente desde el punto de vista energético.

Visita de Rafa Mateos a la ETAP junto a Pedro Muriel, Carlos Fondón y José Luis Castaño. / E. P.

Mateos ha destacado que esta actuación permitirá a Cáceres contar con "mayor cantidad de agua tratada y preparada" para cubrir la demanda diaria y ha subrayado que el depósito abrirá la puerta a suministrar agua a parte de la zona norte sin recurrir al bombeo habitual hacia la Montaña.

Una planta con 10 hectómetros cúbicos al año

La ETAP tiene una capacidad máxima de tratamiento de 2.500 metros cúbicos por hora. De media, trata unos 30.000 metros cúbicos diarios, aunque en verano puede alcanzar los 41.000 metros cúbicos al día. El volumen medio anual se sitúa cerca de los 10 hectómetros cúbicos.

El proceso de potabilización incluye preoxidación con ozono, coagulación, floculación, decantación, filtración, desinfección, post-oxidación con ozono y filtros de carbón activo. Una vez tratada, el agua se impulsa mediante una conducción de 600 milímetros hasta el depósito regulador de la Montaña, desde donde se distribuye a la ciudad y al resto de depósitos del sistema, con una capacidad útil total de regulación de 38.000 metros cúbicos.

En los últimos años también se han acometido otras mejoras en la instalación, como la incorporación de un sistema tampón de sosa para actuar ante posibles fugas de cloro gas, un nuevo puente grúa en el bombeo y una nueva dosificación de hipoclorito. En 2021 se ejecutó, además, la mejora del bombeo desde la ETAP al depósito de la Montaña, con una inversión de 786.500 euros.

Mateos reclama financiación para el proyecto del Almonte

Preguntado durante la visita por el proyecto vinculado al abastecimiento desde el Almonte, el alcalde ha insistido en que la prioridad del ayuntamiento no es solo que el proyecto esté aprobado, sino que la obra se licite y cuente con financiación.

"Lo más importante es que se licite la obra, y para que se licite tiene que haber financiación y dotación presupuestaria", ha afirmado Mateos, que ha vuelto a reclamar al Gobierno de España que dote económicamente la actuación y la saque adelante "con la mayor brevedad posible".