"Un drama ecológico": el ‘grito’ de la directora de cine Gracia Querejeta para salvar la Estufa Fría de Cáceres

La Estufa Fría del Parque del Príncipe, en Cáceres, permanece cerrada desde marzo de 2024 y continúa sin fecha de reapertura, en medio de un creciente frente de voces que reclaman su rehabilitación urgente ante el deterioro progresivo de uno de los espacios botánicos más singulares de la ciudad.

El invernadero, integrado en uno de los principales pulmones verdes urbanos de Cáceres, llegó a albergar más de 1.000 ejemplares vegetales de unas 300 especies y variedades procedentes de distintos continentes, con flora tropical, subtropical y desértica, además de cactus, palmeras, bromelias y orquídeas de alto valor científico y ornamental.

Durante años, la Estufa Fría funcionó también como un recurso de educación ambiental, con visitas escolares, actividades divulgativas y programas didácticos que la convirtieron en un referente para centros educativos de la ciudad y la provincia.

Rodaje de 'Invisibles', dirigida por Gracia Querejeta y protagonizada por Adriana Ozores, Emma Suárez y Nathalie Poza. / EP

"Un drama ecológico" para el cine y el patrimonio

La directora de cine Gracia Querejeta, que rodó en el Parque del Príncipe la película Invisibles, junto a actrices como Emma Suárez y Adriana Ozores, ha sido una de las voces más contundentes en defensa del invernadero. Tras su experiencia en el enclave, ha descrito la Estufa Fría como un espacio de enorme riqueza natural y ha pedido a las autoridades su recuperación inmediata.

Querejeta ha advertido de que el estado actual del invernadero exige una intervención urgente, señalando la necesidad de reparar cristales rotos, sanear estructuras metálicas, sustituir elementos deteriorados y mejorar la cubierta para garantizar la entrada de luz natural.

En su intervención, la cineasta ha calificado la situación como un “drama ecológico”, alertando de que el abandono del espacio supone la pérdida progresiva de un patrimonio natural único y de un recurso educativo de alto valor.

Ecologistas en Acción: "Un tesoro ecológico en riesgo"

Desde Ecologistas en Acción Cáceres, la Estufa Fría es descrita como un “tesoro ecológico” cuya desaparición funcional supondría un golpe irreparable para la biodiversidad urbana.

El colectivo se ha sumado a otras entidades para exigir al Ayuntamiento la ejecución inmediata de las obras comprometidas y la reapertura del invernadero, alertando de que su deterioro avanza mientras no existe calendario público de intervención.

ADENEX: más de 1.000 especies en peligro de abandono funcional

La asociación ADENEX recuerda que la Estufa Fría constituye un invernadero único en Extremadura y uno de los más singulares del país por su diversidad botánica.

Según la entidad, el espacio alberga una colección de más de 1.000 ejemplares procedentes de múltiples zonas climáticas del planeta, muchas de ellas donadas por el Real Jardín Botánico-CSIC y particulares.

ADENEX subraya que el valor del invernadero no es solo botánico, sino también educativo, científico y cultural, y reclama su reapertura mediante una intervención técnica asumible si existe voluntad política.

Antes de su cierre, la Estufa Fría era utilizada como aula viva para actividades de educación ambiental, visitas escolares y programas de divulgación científica, convirtiéndose en un complemento del propio Parque del Príncipe.

Colectivos ambientales señalan que su clausura ha supuesto la pérdida de un recurso pedagógico único en la ciudad, especialmente relevante para la formación en biodiversidad y cambio climático.

El geógrafo Gonzalo Barrientos Alfageme ha defendido que la Estufa Fría se encuentra entre los espacios más valiosos de Cáceres desde el punto de vista ecológico y educativo, subrayando su papel dentro del conjunto del Parque del Príncipe.

En su análisis, la combinación del parque y el invernadero constituye un ecosistema urbano excepcional, difícil de encontrar en otras ciudades españolas de tamaño similar.

Además de colectivos ecologistas y expertos, el Real Jardín Botánico-CSIC, que colaboró en la configuración de las colecciones, ha mostrado preocupación por el estado del espacio y ha defendido su restauración para mantener su función divulgativa.

El conjunto de voces coincide en que la Estufa Fría no es solo un equipamiento municipal, sino un espacio de patrimonio natural, educativo y científico con capacidad para proyectar a Cáceres en el ámbito cultural y ambiental.

Promesas, estudios y ausencia de calendario

Desde 2024, el Ayuntamiento ha anunciado en varias ocasiones la realización de un estudio técnico previo a la rehabilitación del invernadero. Sin embargo, los colectivos denuncian que dicho informe no se ha hecho público y que no existe un calendario claro de obras.

En 2024, el Pleno municipal aprobó por unanimidad una moción a favor de su recuperación, aunque esa decisión no se ha materializado en actuaciones concretas sobre el terreno.

Una demanda unánime: reapertura inmediata

Las entidades firmantes reclaman la publicación del estado real del proyecto, la activación de la inversión prevista y el inicio inmediato de las obras de rehabilitación.

Sostienen que la situación actual compromete un patrimonio botánico único y contradice la imagen de Cáceres como ciudad comprometida con la cultura, la ciencia y el medio ambiente.

En ese contexto, la voz de Gracia Querejeta, junto a la de ecologistas y expertos, ha contribuido a situar la Estufa Fría como uno de los debates patrimoniales más relevantes en la agenda urbana de la ciudad.