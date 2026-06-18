Pleno de junio
"Cada euro es de los cacereños": PP y Vox tumban en Cáceres la moción contra el recorte en cooperación internacional
PP y Vox argumentan que los fondos públicos deben destinarse a sanidad, educación y seguridad de los extremeños, rechazando la ayuda exterior
El Ayuntamiento de Cáceres ha rechazado este jueves, con los votos en contra de PP y Vox, una moción del Grupo Municipal Socialista (GMS) que instaba a la Junta de Extremadura a revertir el recorte de fondos destinados a cooperación internacional y a habilitar medidas municipales de apoyo a las ONGD afectadas, en un pleno marcado por el choque político entre los grupos municipales.
'Priorizar' el gasto
El debate ha girado en torno a la reducción de las partidas autonómicas de cooperación, una decisión del Gobierno regional que la oposición ha calificado de “desmantelamiento” de una política histórica, mientras que PP y Vox han defendido la necesidad de priorizar el gasto en sanidad, educación y servicios públicos esenciales.
El edil de Vox Francisco Flores, ha justificado su rechazo a la moción al considerar que los recursos públicos deben destinarse en primer lugar a las necesidades de los extremeños, al tiempo que ha subrayado que “cada euro es de los cacereños para sus necesidades”.
Flores ha defendido que el gasto debe centrarse en seguridad, actividad económica y servicios públicos, y ha cuestionado la cooperación internacional al entender que supone destinar fondos al exterior mientras la región mantiene déficits estructurales; además de rechazar la reactivación de planes locales de cooperación por considerarlos un uso “ideológico” del presupuesto (en alusión a la Agenda 2030).
Por su parte, el portavoz del PP, Ángel Orgaz, ha justificado el rechazo a la moción apelando a la “limitación de recursos” y a la necesidad de priorizar sanidad, educación y servicios básicos, defendiendo la reordenación del gasto impulsada por la Junta de Extremadura.
Orgaz ha añadido que el objetivo del Ejecutivo autonómico es concentrar los recursos en la atención de las necesidades internas de la ciudadanía, y ha reprochado al PSOE su posición en anteriores negociaciones presupuestarias, en las que no apoyó las cuentas regionales.
'Dignidad'
Desde el GMS, la portavoz Belén Fernández ha defendido la moción como una iniciativa en favor de la “dignidad, la justicia global y la solidaridad”, y ha acusado a PP y Vox de romper un consenso histórico en materia de cooperación en Extremadura.
Fernández ha denunciado la reducción de fondos autonómicos en esta área —de 11 a 2 millones de euros— y ha advertido del impacto sobre ONGD, proyectos internacionales y empleo, defendiendo que la cooperación es una obligación ética y política que el Ayuntamiento debe proteger como “dique de contención”.
Por su parte, el portavoz de Unidas Podemos (UP), Álvaro Jaén, ha respaldado la moción socialista al considerar que PP y Vox están impulsando un “estrangulamiento” de la política de cooperación internacional mediante el recorte presupuestario, aunque ha reprochado al PSOE su gestión en etapas anteriores por la baja ejecución presupuestaria, que, según ha señalado, ha debilitado estas políticas.
En la misma sesión plenaria, el Grupo Municipal de Vox ha visto aprobada su moción relativa a la “corrupción del Gobierno de Pedro Sánchez y la defensa de la dignidad democrática”, que ha salido adelante con el voto en contra del GMS y UP, y a favor de PP y Vox, en un debate de fuerte carga política.
Asimismo, el pleno ha aprobado la moción de UP para la “recuperación y reordenación integral de la Ronda de Vadillo”, una iniciativa que ha contado con la abstención de PP y Vox, en un punto centrado en la mejora urbanística y de movilidad en la ciudad.
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