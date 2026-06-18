Los Fratres de Cáceres invitan a revivir el medievo en una jornada de convivencia en la Casa Pedrilla

El Museo de Historia y Cultura Casa Pedrilla, en Cáceres, acogerá el próximo sábado, 27 de junio, una jornada de puertas abiertas organizada por los Fratres de Cáceres, que combinará actividades de divulgación histórica, recreación y convivencia en torno a la Edad Media.

Bajo el título de encuentro, hermanamiento y convivencia, la programación se desarrollará entre las 11.00 y las 14.00 horas con una exposición de armas del siglo XII, exhibiciones de combate, sesiones de entrenamiento, un taller de esgrima medieval y una charla sobre herbología monástica. La iniciativa está dirigida a público adulto y jóvenes a partir de 15 años, con el objetivo de acercar de forma didáctica la historia y las costumbres de las milicias urbanas medievales.

Jornada de convivencia y actividades

Ya por la tarde, a partir de las 14.30 horas, tendrá lugar una comida de hermandad, seguida de una segunda franja de actividades entre las 17.00 y las 19.30 horas, que incluirá un taller de reparación de armas, la proyección de un documental, una mesa-coloquio y la entrega de un detalle al equipo del museo.

Difusión del patrimonio y la historia local

Los Fratres de Cáceres, organización pionera en Extremadura en recreación histórica y esgrima medieval desde su creación en 2008, recrean la milicia que en el siglo XII estuvo al cargo de la villa de Cáceres y que posteriormente dio origen a la Orden de Santiago. La entidad desarrolla una intensa labor de difusión cultural, centrada en la divulgación histórica, las artes y las ciencias. La jornada busca dar a conocer sus actividades y proyectos, además de fomentar la participación ciudadana en torno a la historia local y el patrimonio cultural.