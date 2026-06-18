García Nicolás replica a Manzano: "Nos vamos a partir el pecho para que el PSOE gobierne la Diputación de Cáceres"

El PSOE de la provincia de Cáceres celebrará finalmente su Congreso Provincial Extraordinario el próximo 4 de julio, tres semanas antes de la fecha inicialmente prevista. La decisión llega después de que Fernando García Nicolás haya sido el único aspirante que ha presentado candidatura a la Secretaría General, circunstancia que, a su juicio, hacía innecesario prolongar el proceso interno.

"No tenía sentido alargar este proceso hasta el 25 de julio porque lo que queremos es que el partido se ponga cuanto antes a trabajar en lo importante", ha explicado García Nicolás la mañana de este jueves en Plasencia, que ha defendido la necesidad de centrar los esfuerzos en la preparación de las próximas citas electorales y en la elaboración de candidaturas en todos los municipios de la provincia.

El dirigente socialista ha insistido en que el objetivo es "dejar de hablar de nosotros para hablar de lo importante, que es la gente y los problemas que desde el Partido Socialista queremos solucionar".

Una ejecutiva orientada al ciclo electoral

El futuro secretario general ha señalado que el congreso servirá fundamentalmente para aprobar la nueva Comisión Ejecutiva Provincial y ratificar su liderazgo al frente de la organización.

Según ha explicado, se tratará de un congreso extraordinario, más reducido que los ordinarios, cuyo principal propósito será poner en marcha cuanto antes la nueva estructura del partido.

"Lo importante es que la nueva ejecutiva se ponga a trabajar cuanto antes", ha señalado. El equipo que está configurando, ha añadido, estará formado por hombres y mujeres procedentes de distintos ámbitos políticos e institucionales, incluyendo alcaldes, alcaldesas y personas con experiencia en diferentes administraciones.

García Nicolás ya ha avanzado que la actual alcaldesa de Zalamea de la Serena y diputada regional, Raquel Medina, ocupará la Secretaría de Organización, uno de los puestos clave de la nueva dirección provincial.

Plasencia tendrá peso en la nueva dirección

Aunque la composición definitiva aún se encuentra en fase de elaboración, el candidato ha garantizado que Plasencia contará con representación en la futura ejecutiva.

"Plasencia es una ciudad estratégica para nosotros, es una ciudad muy importante y, por supuesto, habrá personas de Plasencia en la lista", ha afirmado.

La presencia de representantes de la segunda ciudad de la provincia era una de las cuestiones más esperadas en el proceso de renovación interna socialista.

Réplica a Elena Manzano

Durante su comparecencia, García Nicolás también ha respondido a las recientes declaraciones de la consejera de Hacienda de la Junta y futura presidenta provincial del PP, Elena Manzano, quien ha mostrado su confianza en que los populares recuperen el control de la Diputación de Cáceres.

El dirigente socialista ha rechazado esa posibilidad y ha asegurado que la institución provincial seguirá gobernada por su partido.

"Yo digo lo contrario. La Diputación de Cáceres va a seguir siendo gobernada por el Partido Socialista porque nosotros nos vamos a partir el pecho para que eso sea así", ha afirmado.

García Nicolás ha defendido además la gestión desarrollada por los socialistas en la institución provincial y ha sostenido que incluso alcaldes del PP valoran positivamente el trabajo realizado desde la Diputación.

La renovación del liderazgo socialista llegará apenas ocho días antes de que el PP celebre también su Congreso Provincial. Los populares tienen previsto reunirse el 12 de julio para elegir a Elena Manzano como nueva presidenta provincial.

Así, los dos principales partidos de la provincia afrontarán en julio una profunda renovación de sus estructuras orgánicas con la vista puesta en el próximo ciclo electoral y en la preparación de las futuras candidaturas municipales y provinciales.