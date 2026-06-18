Dos interioristas extremeñas, reconocidas a nivel nacional por el diseño de apartamentos turísticos en Cáceres

El interiorismo extremeño gana protagonismo en el panorama nacional de la mano de Rosana Fernández Torres y Fernanda Gaete Campos. Las fundadoras de 'Campos Estudio Interiorismo' han sido incluidas en La Lista MANERA, la selección elaborada por la revista especializada 'MANERA' que reúne a algunos de los profesionales más influyentes del diseño de interiores en España. La publicación, considerada una de las referencias del sector y reconocida como el particular "quién es quién" del interiorismo español, destaca a 200 creadores agrupados por estilos y tendencias.

Con esta distinción, el estudio sitúa a Extremadura en el mapa nacional del interiorismo gracias a una trayectoria marcada por proyectos vinculados al turismo, la recuperación del patrimonio y nuevas formas de habitar los espacios.

Una publicación en la revista MANERA sobre 'Campos Estudio'. / Cedida

Extremadura gana presencia en el interiorismo nacional

La inclusión de 'Campos Estudio Interiorismo' supone además un hito para Extremadura, al convertirse en el primer estudio de interiorismo de la región en formar parte de esta prestigiosa publicación, considerada una de las principales referencias del sector a nivel nacional. Este reconocimiento no solo pone en valor la trayectoria de sus fundadoras, sino que también refuerza la presencia y proyección del talento creativo extremeño en el ámbito del diseño de interiores en España. "Para nosotras es un reconocimiento muy importante, porque pone en valor el trabajo que se hace desde regiones como Extremadura y demuestra que hay talento y proyectos de calidad más allá de los grandes núcleos urbanos", señalan las responsables del estudio.

La Hospedería Valle del Ambroz, entre sus proyectos destacados

Más allá de este reconocimiento, 'Campos Estudio Interiorismo' ha consolidado una trayectoria estrechamente ligada al turismo y a la recuperación del patrimonio arquitectónico extremeño. El estudio desarrolla proyectos para apartamentos turísticos, alojamientos rurales y establecimientos hoteleros en los que el diseño se concibe como una herramienta capaz de enriquecer la experiencia de los visitantes y reforzar la identidad de cada destino.

Entre sus trabajos más destacados figura la reciente renovación interior de la Hospedería Valle del Ambroz, en Hervás, que se ha convertido en la primera de la red de hospederías de Extremadura en ser modernizada. Este conjunto de alojamientos, promovido por la Junta de Extremadura, está integrado por hoteles de cuatro estrellas ubicados en edificios históricos, como palacios, conventos o casas señoriales rehabilitadas, y constituye una apuesta por un modelo turístico basado en la conservación del patrimonio, la sostenibilidad y la puesta en valor de los recursos naturales y gastronómicos de la región.

La Hospedería Valle del Ambroz, en Hervás, tras la intervención de interiorismo realizada por 'Campos Estudio Interiorismo'. / Carlos Criado

Rehabilitar edificios históricos en Cáceres

La actividad del estudio también incluye la rehabilitación de inmuebles destinados a apartamentos turísticos en Cáceres, intervenciones en las que prima el respeto por la arquitectura original y la recuperación de elementos históricos. A través de una cuidada integración de materiales, iluminación y distribución de los espacios, sus proyectos buscan crear ambientes funcionales, serenos y coherentes con la esencia de cada edificio.

Por último, Fernández Torres y Gaete Campos han incidido en la contribución del interiorismo a la creación de destinos turísticos más atractivos y diferenciados. "El viajero actual busca vivir una experiencia y el espacio forma parte de ella. Un buen diseño no solo mejora la percepción, también influye en la rentabilidad del proyecto. Diseñamos espacios para ser vividos, cuando un lugar responde a quien lo habita, se percibe, se disfruta y permanece en la memoria", concluyen.