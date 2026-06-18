Juan Ramón Corvillo, abogado de Cáceres: "México y la historia que aún nos habla"

Hay actos que valen por lo que se dice y por el lugar donde suceden. La presentación en Cáceres de Hernán Cortés. Encuentro y conquista, de Juan Miguel Zunzunegui, reunió el 5 de junio a Nacho Cano, Fernando Palazuelo y Beatriz Paredes, presidenta de la Fundación Unidos por la Historia. Fue en el Hotel Palacio de Godoy, ante numerososasistentes, cuando el pasado volvió a la conversación pública.

La tarde me permitió saludar a Nacho Cano, escuchar a Zunzunegui y conversar con Palazuelo y con el propio historiador. Con Fernando, porque el renacentista Palacio de Godoy es hoy un puente entre Extremadura y América. Con Zunzunegui, porque su tesis coincide con una impresión viva de México.

Lo vivido y escuchado en México me ofrece una mirada distinta de la que se fabrica desde discursos políticos españoles y mexicanos. En conversaciones mantenidas allí he advertido que la relación del país con su pasado hispánico resulta más compleja que la caricatura habitual. En ellas hay memoria, contradicción, orgullo nacional, mestizaje y una mirada serena hacia España.

Comenté esa impresión con Zunzunegui. De aquellas conversaciones queda una intuición persistente: México pierde parte de sí mismo cuando se le invita a cortar su raíz española, igual que España se empobrece cuando contempla América desde el complejo o la culpa heredada.

La historia de Cortés exige algo más que consignas. Hubo conquista, violencia y conflicto; hubo alianzas, instituciones, lengua, Derecho, religión, mestizaje y una realidad nueva. Reducir aquello a una palabra revela una forma pobre —o interesada— de pensar el pasado.

Conviene advertir el doble rasero contemporáneo. Se nos pide comprensión antropológica para los sacrificios humanos de los mexicas, la extracción ritual de corazones y el canibalismo vinculado por algunas fuentes a aquellos ritos. La gran inmolación del Templo Mayor de Tenochtitlan —capital del imperio mexica—, situada en 1487, habría alcanzado veinte mil corazones ofrecidos a los dioses, según algunas crónicas. Aquello ocurrió treinta y dos años antes de la llegada de Cortés. A la conquista española, en cambio, se le aplica un juicio moral del siglo XXI. Esa asimetría empobrece cualquier debate serio.

Quizá ha llegado el momento de pedirle a la historia algo distinto de una absolución o una condena: que nos ayude a comprender. Comprender significa mirar con honradez. Esa honradez obliga a reconocer que la historia común de España y México fue un mundo nuevo que todavía nos habla.