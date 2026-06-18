La justicia archiva la investigación sobre la supuesta secta de Nuevo Cáceres al no apreciar indicios de delito

La investigación judicial abierta en Extremadura sobre una supuesta organización de carácter religioso o espiritual que había sido denunciada por presuntas prácticas sectarias ha terminado, por el momento, archivada. El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Plasencia ha acordado el sobreseimiento provisional de la causa al concluir que no existen indicios racionales de criminalidad respecto a ninguno de los delitos investigados.

La resolución, fechada el 17 de junio, pone fin a una compleja investigación iniciada en 2024 tras un atestado de la Guardia Civil que alertaba de la posible existencia de una organización que, bajo la apariencia de una asociación con fines espirituales y humanitarios, podría estar obteniendo ingresos económicos mediante distintas estructuras vinculadas a su actividad.

Las pesquisas llegaron a afectar a una docena de personas y dieron lugar a registros domiciliarios en varios puntos de la provincia de Cáceres, además de la incautación de abundante documentación, material informático, teléfonos móviles, dinero en efectivo y armas de fuego con su correspondiente munición.

Imágenes del local clausurado en la calle Jerusalén de Nuevo Cáceres / Carlos Gil

La secta desarticulada por la Guardia Civil en 2024, en el marco de la operación Hervasio, tenía ramificaciones en Cáceres, Jaraíz de la Vera y Hervás. En la calle Jerusalén de la barriada cacereña de Nuevo Cáceres operaban en un local con el nombre 'Alma con Alma Sublimación'. Una especie de gurú elegido por Jesucristo que utilizaba su carisma y su oratoria para embaucar a sus seguidores. Mensajes espirituales y de autoayuda para cautivar a personas emocionalmente débiles. En definitiva, una presunta estafa multimillonaria oculta bajo una asociación con fines sociales y humanitarios que aparentemente utilizaba los donativos de sus víctimas para comprar armas como protección ante amenazas externas. El desmantelamiento de la asociación ‘Ahora estás en casa’, que operaba como una presunta secta, provocó en ese momento un auténtico revuelo en la provincia de Cáceres. Por lo inesperado y por lo singular en cuanto al modus operandi empleado por la organización.

El dinero

La investigación apuntaba que gran parte del dinero recaudado estaba siendo invertido en armas, de modo que los investigadores han cifrado en 42.000 euros el dinero invertido en compras de armamento de diversas características. Asimismo, los responsables del grupo persuadían presuntamente a sus principales colaboradores para la obtención de todas las licencias de armas posibles, especialmente para armas cortas de tiro deportivo. La estafa habría superado el millón de euros, a través de los ingresos realizados en cuentas bancarias de la asociación. El dinero era desviado inmediatamente a otras cuentas privadas de familiares de los investigados. En los seis registros llevados a cabo, la Benemérita ha encontrado más de 80 armas -con un valor total de 73.000 euros-, entre las que se encuentran armas ilegales, armas de guerra inutilizadas y armas de aire comprimido. También han hallado silenciadores de armas largas y 7.600 cartuchos metálicos de diferentes calibres. En el interior de los domicilios igualmente se han localizado más de 64.000 euros en metálico y material informático (teléfonos móviles, tablets y ordenadores), valorados en unos 20.000 euros. También hay bloqueadas numerosas cuentas bancarias de la asociación y de particulares investigados. Aunque han sido identificadas plenamente más de un centenar de víctimas, no se descarta que el número aumente, por existir más afectados y personas vinculadas a esta organización que por miedo o temor no hayan denunciado los hechos con anterioridad.

Imagen del local clausurado en la calle Jerusalén de Nuevo Cáceres. / Carlos Gil

Uno de los aspectos centrales de la investigación era determinar si la organización empleaba mecanismos propios de las denominadas sectas destructivas, una hipótesis planteada inicialmente por los investigadores. Sin embargo, la magistrada concluye que las numerosas diligencias practicadas no han permitido acreditar la utilización de técnicas de control mental ni la existencia de manipulación psicológica sobre los integrantes o beneficiarios de la entidad.

Imágenes del local clausurado en la calle Jerusalén de Nuevo Cáceres / Carlos Gil

El auto señala que tampoco se ha constatado la existencia de una estructura destinada a la comisión de delitos ni un acuerdo previo entre sus miembros para desarrollar actividades ilícitas, requisitos indispensables para apreciar un delito de asociación ilícita.

La resolución recuerda que el derecho de asociación está protegido constitucionalmente y que toda entidad legalmente constituida goza de una presunción de legitimidad mientras no se demuestre que persigue fines delictivos o emplea medios prohibidos para alcanzarlos.

El juzgado descarta la estafa

Otro de los ejes de la causa era la posible existencia de una estafa relacionada con las aportaciones económicas realizadas por distintos miembros y colaboradores de la organización.

Tras analizar la documentación intervenida, las declaraciones de denunciantes e investigados y las actividades desarrolladas por la entidad, el juzgado concluye que no puede hablarse de engaño ni de perjuicio patrimonial.

Imágenes del local clausurado en la calle Jerusalén de Nuevo Cáceres / Carlos Gil

Según recoge el auto, las aportaciones económicas se realizaron de forma voluntaria y con conocimiento de los fines de la asociación, que desarrolló actividades reales de carácter humanitario y asistencial. La resolución subraya además que algunos de los propios denunciantes llegaron a beneficiarse de actuaciones impulsadas por la entidad.

La magistrada considera que, en caso de existir discrepancias sobre la gestión económica o contable, estas deberían abordarse en el ámbito civil o administrativo, pero no en la jurisdicción penal.

La actividad religiosa, amparada por la libertad de culto

El juzgado también analiza las acusaciones relacionadas con un supuesto proselitismo ilícito.

La resolución concluye que la difusión de creencias religiosas forma parte del ejercicio legítimo de la libertad religiosa reconocida por la Constitución y que no se han encontrado pruebas de que la ayuda prestada por la organización estuviera condicionada a la adhesión espiritual de los beneficiarios.

Imágenes del local clausurado en la calle Jerusalén de Nuevo Cáceres / Carlos Gil

El auto sostiene que ofrecer información religiosa en el contexto de actividades asistenciales no constituye por sí mismo una conducta delictiva mientras no exista coacción, intimidación o engaño.

Tampoco aprecia amenazas ni coacciones

Las denuncias incluían además referencias a presuntas amenazas y presiones ejercidas sobre antiguos miembros.

Tras examinar los testimonios incorporados a la causa, la magistrada entiende que no existen indicios suficientes para considerar que se produjeran amenazas penalmente relevantes ni conductas encaminadas a limitar la libertad de actuación de los denunciantes.

La resolución recuerda que las discrepancias internas, los reproches morales o las consecuencias derivadas de abandonar una organización religiosa no constituyen necesariamente delitos de amenazas o coacciones.

Las imágenes del desmantelamiento de una secta en Cáceres: más de 80 armas, tres detenidos y ocho investigados / Guardia Civil

Además, destaca que los denunciantes pudieron abandonar la entidad y presentar denuncias sin impedimentos efectivos, circunstancia incompatible con la existencia de una anulación de su voluntad.

La causa tuvo una notable dimensión desde el punto de vista policial y judicial.

Imágenes del local clausurado en la calle Jerusalén de Nuevo Cáceres / Carlos Gil

Durante la instrucción se practicaron registros en viviendas de distintas localidades extremeñas y se autorizó el análisis forense de dispositivos electrónicos intervenidos por los investigadores. También fueron examinadas las cuentas y la documentación relacionada con la actividad de la asociación.

Pese a la amplitud de las diligencias, la magistrada concluye que no han aparecido elementos que permitan sostener una acusación penal contra los investigados.

El auto también descarta que la munición intervenida en algunos registros alcance relevancia penal, al considerar que la situación podría encajar, en su caso, en el ámbito administrativo y no en un delito contra la seguridad colectiva.

Archivo provisional y posibilidad de recurso

La resolución acuerda el archivo provisional de las actuaciones y deja sin efecto las medidas cautelares que permanecieran vigentes una vez que el auto adquiera firmeza.

No obstante, el procedimiento no queda definitivamente cerrado. Las partes personadas disponen de la posibilidad de presentar recurso de reforma o de apelación contra la decisión judicial dentro de los plazos establecidos por la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Imágenes del local clausurado en la calle Jerusalén de Nuevo Cáceres / Carlos Gil

La decisión judicial supone, por ahora, el final de una investigación que llegó a plantear la existencia de una supuesta organización sectaria en Extremadura y que, tras meses de análisis policial y judicial, ha concluido sin que el juzgado haya apreciado indicios suficientes para sostener la existencia de actividad delictiva.

Les engañaban, les quitaban el dinero. Los captaban al fin y al cabo. Eso se desprendía de la operación llevada a cabo por la Guardia Civil de Cáceres y que se saldó con tres detenidos y ocho investigados en el desmantelamiento de una organización ilícita con más de 80 armas y numerosa munición. La Benemérita ha desarticulado esta asociación asentada no solo en la capital cacereña, también en Jaraíz de la Vera y Hervás y que actuaba como una auténtica secta, según confirmaron entonces a este diario fuentes de la Delegación del Gobierno.

Imágenes del local clausurado en la calle Jerusalén de Nuevo Cáceres / Carlos Gil

Desde el Instituto Armado se indicó que en Cáceres la organización disponía de un piso y de un local en la calle Jerusalén, situada en la barriada de Nuevo Cáceres. Los agentes descartaron que las armas fueran usadas para perpetrar atentados terroristas y que más bien era una tapadera para obtener dinero de forma fácil. ¿Pero con qué intención almacenaba armas una secta? A tenor del perfil que aparece en la web de la asociación, su presidente y cerebro de la trama, Antonio Gómez Martín, había trabajado como "instructor en defensa personal policial para miembros de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado; formando a policías, guardias civiles, escoltas, agentes de seguridad, vigilantes privados, etcétera". Además, y atendiendo a varios vídeos en sus canales de Youtube en los que cuenta sus vivencias durante esos años, se pueden observar fotografías con armas. Todo parece indicar que ahí residía su interés por adquirirlas. Ahora, el caso da un vuelco y supone un éxito para el abogado de Gómez, el letrado cacereño Estanislao Martín.