Una marcha en Cáceres denunciará este jueves la "Prioridad Nacional" con una performance de zapatos

La Plataforma de Personas Refugiadas de Cáceres ha convocado para este jueves, 18 de junio, a las 20.30 horas, una acción colectiva con motivo del Día Mundial de las Personas Refugiadas, que se conmemora cada 20 de junio. La movilización partirá de la plaza de San Juan y concluirá en la Plaza Mayor, donde se desarrollará una performance participativa.

La convocatoria se celebrará bajo el lema "La prioridad son las personas" y pretende denunciar la llamada "Prioridad Nacional", una propuesta que, según la plataforma, busca establecer diferencias en el acceso a derechos en función del origen de las personas. El colectivo sostiene que esa idea entra en contradicción con los principios universales de los derechos humanos.

La marcha tendrá un formato simbólico. Las personas participantes están llamadas a llevar un zapato, que en la acción representará "un cuerpo, un paso y una vida". Ya en la Plaza Mayor, la organización dividirá el espacio con una cinta para construir una frontera simbólica. Los zapatos quedarán colocados como representación de quienes no pueden pasar.

Zapatos para hablar de fronteras

La performance utilizará los zapatos como imagen de desplazamiento, viaje y búsqueda de una vida segura. Para la plataforma, todos son diferentes, pero cumplen la misma función: permitir caminar. Con ese gesto, el colectivo quiere recordar que todas las personas comparten el derecho a vivir con dignidad, desplazarse y buscar un futuro seguro.

Cáceres reivindica no olvidar a los refugiados / Carla Graw

La acción culminará con la destrucción colectiva de esa línea fronteriza simbólica. Con ello, la plataforma quiere reafirmar que los derechos humanos "no tienen nacionalidad", que la dignidad "no entiende de fronteras" y que ninguna persona vale más que otra por el lugar en el que nació.

El lema "Nadie tiene prioridad para existir" marcará también el sentido de una convocatoria que enlaza la defensa de las personas refugiadas con la crítica a las políticas que, a juicio de la plataforma, generan jerarquías entre ciudadanos.

Crítica a la "Prioridad Nacional"

La Plataforma de Personas Refugiadas de Cáceres considera que la "Prioridad Nacional" es "el disfraz político de la discriminación y el odio". En su comunicado, el colectivo sostiene que, bajo la apariencia de proteger a unas personas, la propuesta señala y excluye a otras.

Sonrisas en acción

Según la plataforma, convertir el origen en criterio para decidir quién merece más derechos, más protección o más oportunidades supone normalizar la desigualdad. El colectivo advierte además de que ese tipo de medidas enfrenta a personas que comparten problemas sociales similares y desvía el foco de las causas estructurales de la injusticia.

La organización plantea una pregunta dirigida a la memoria migrante española: qué habría ocurrido con quienes tuvieron que marcharse a Francia, Alemania, Suiza o Bélgica si en aquellos países hubiera existido una política de "Prioridad Nacional". "Acoger no es caridad: es justicia", resume la plataforma en su convocatoria.

Rechazo a los recortes en cooperación

La acción del jueves servirá también para expresar el rechazo de la Plataforma de Personas Refugiadas de Cáceres a la decisión de la Junta de Extremadura de suprimir, según denuncia el colectivo, ayudas destinadas a la cooperación internacional.

La plataforma sostiene que esa medida dejará sin financiación proyectos orientados a mejorar las condiciones de vida en países en vías de desarrollo. Desde su punto de vista, las políticas de cooperación y las políticas de acogida forman parte de una misma responsabilidad pública ante las desigualdades, los desplazamientos forzados y la vulneración de derechos.

Con esta marcha, el colectivo quiere situar en el centro del debate una idea: la prioridad nacional deben ser siempre las personas y los derechos humanos. La cita será este jueves en Cáceres, dos días antes del Día Mundial de las Personas Refugiadas, con una acción que busca transformar la Plaza Mayor en un espacio de memoria, denuncia y participación ciudadana.