Una marcha en Cáceres denunciará este jueves la "Prioridad Nacional" con una performance de zapatos
La Plataforma de Personas Refugiadas saldrá a las 20.30 horas de la plaza de San Juan hacia la Plaza Mayor, donde hará una acción participativa por el Día Mundial de las Personas Refugiadas
La Plataforma de Personas Refugiadas de Cáceres ha convocado para este jueves, 18 de junio, a las 20.30 horas, una acción colectiva con motivo del Día Mundial de las Personas Refugiadas, que se conmemora cada 20 de junio. La movilización partirá de la plaza de San Juan y concluirá en la Plaza Mayor, donde se desarrollará una performance participativa.
La convocatoria se celebrará bajo el lema "La prioridad son las personas" y pretende denunciar la llamada "Prioridad Nacional", una propuesta que, según la plataforma, busca establecer diferencias en el acceso a derechos en función del origen de las personas. El colectivo sostiene que esa idea entra en contradicción con los principios universales de los derechos humanos.
La marcha tendrá un formato simbólico. Las personas participantes están llamadas a llevar un zapato, que en la acción representará "un cuerpo, un paso y una vida". Ya en la Plaza Mayor, la organización dividirá el espacio con una cinta para construir una frontera simbólica. Los zapatos quedarán colocados como representación de quienes no pueden pasar.
Zapatos para hablar de fronteras
La performance utilizará los zapatos como imagen de desplazamiento, viaje y búsqueda de una vida segura. Para la plataforma, todos son diferentes, pero cumplen la misma función: permitir caminar. Con ese gesto, el colectivo quiere recordar que todas las personas comparten el derecho a vivir con dignidad, desplazarse y buscar un futuro seguro.
La acción culminará con la destrucción colectiva de esa línea fronteriza simbólica. Con ello, la plataforma quiere reafirmar que los derechos humanos "no tienen nacionalidad", que la dignidad "no entiende de fronteras" y que ninguna persona vale más que otra por el lugar en el que nació.
El lema "Nadie tiene prioridad para existir" marcará también el sentido de una convocatoria que enlaza la defensa de las personas refugiadas con la crítica a las políticas que, a juicio de la plataforma, generan jerarquías entre ciudadanos.
Crítica a la "Prioridad Nacional"
La Plataforma de Personas Refugiadas de Cáceres considera que la "Prioridad Nacional" es "el disfraz político de la discriminación y el odio". En su comunicado, el colectivo sostiene que, bajo la apariencia de proteger a unas personas, la propuesta señala y excluye a otras.
Según la plataforma, convertir el origen en criterio para decidir quién merece más derechos, más protección o más oportunidades supone normalizar la desigualdad. El colectivo advierte además de que ese tipo de medidas enfrenta a personas que comparten problemas sociales similares y desvía el foco de las causas estructurales de la injusticia.
La organización plantea una pregunta dirigida a la memoria migrante española: qué habría ocurrido con quienes tuvieron que marcharse a Francia, Alemania, Suiza o Bélgica si en aquellos países hubiera existido una política de "Prioridad Nacional". "Acoger no es caridad: es justicia", resume la plataforma en su convocatoria.
Rechazo a los recortes en cooperación
La acción del jueves servirá también para expresar el rechazo de la Plataforma de Personas Refugiadas de Cáceres a la decisión de la Junta de Extremadura de suprimir, según denuncia el colectivo, ayudas destinadas a la cooperación internacional.
La plataforma sostiene que esa medida dejará sin financiación proyectos orientados a mejorar las condiciones de vida en países en vías de desarrollo. Desde su punto de vista, las políticas de cooperación y las políticas de acogida forman parte de una misma responsabilidad pública ante las desigualdades, los desplazamientos forzados y la vulneración de derechos.
Con esta marcha, el colectivo quiere situar en el centro del debate una idea: la prioridad nacional deben ser siempre las personas y los derechos humanos. La cita será este jueves en Cáceres, dos días antes del Día Mundial de las Personas Refugiadas, con una acción que busca transformar la Plaza Mayor en un espacio de memoria, denuncia y participación ciudadana.
- El Cristo Negro de Cáceres saldrá en procesión extraordinaria por primera vez en 36 años
- La víctima del accidente de Torremejía es Carmela Rico, antigua profesora de Proa y esposa del exgerente del Cáceres CB Santos Chaso
- Muere en Cáceres a los 62 años Elena Martínez, la fotógrafa que buscó la belleza 'desde el poder de lo simple
- La odisea de 47 mayores de Cáceres en un viaje del Imserso: 'Nadie nos guiaba en los trasbordos, estuvimos solos en Atocha y en Sants
- Una vecina de Cáceres denuncia la negativa de la DGT a tramitar unas gestiones 'por acudir tres veces en un mes
- ¿Una piscina natural en La Ribera del Marco? La propuesta turística para reactivar el verano en Cáceres
- ¿Quieres ir al Acho Fest de Cáceres? Esta es toda la programación
- Los cazadores de tesoros Lucía y Juan regresan con un nuevo evento de antigüedades en Casar de Cáceres