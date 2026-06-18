El municipio de Cáceres que regalaba cerdos ibéricos en 1994 para incentivar la natalidad y la vida rural

En 1994, el municipio cacereño de Calzadilla fue escenario de una singular iniciativa municipal vinculada al fomento de la natalidad y la permanencia de población en el medio rural.

Un cerdo ibérico como incentivo

A lo largo de ese año, las parejas que contrajeron matrimonio o que tuvieron un hijo en la localidad recibieron como reconocimiento un cerdo ibérico, entregado por el entonces alcalde, Pedro Cañada. El galardón formaba parte de una medida simbólica con la que el Ayuntamiento pretendía incentivar la natalidad y contribuir a la supervivencia del pueblo, en un contexto marcado por la preocupación por la emigración y la pérdida de habitantes.

Cerdo ibérico. / Cedida

Tradición agrícola y ganadera

Calzadilla es un municipio situado en el norte de la provincia de Cáceres, en la comunidad autónoma de Extremadura, integrado en la comarca de Tierras de Granadilla. Como muchos otros pequeños municipios de la zona, ha estado históricamente vinculado a la actividad agrícola y ganadera, y ha sufrido los efectos de la despoblación rural.

La iniciativa de 1994 se enmarcó así en los esfuerzos locales por mantener la población y favorecer la continuidad de la vida en el municipio, convirtiéndose en una de las anécdotas más recordadas de las políticas de fomento demográfico en la zona en aquella época.