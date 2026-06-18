Nuestro pasado
El municipio de Cáceres que regalaba cerdos ibéricos en 1994 para incentivar la natalidad y la vida rural
La medida municipal, vinculada a la ganadería, buscaba frenar la emigración y asegurar la supervivencia del pueblo
En 1994, el municipio cacereño de Calzadilla fue escenario de una singular iniciativa municipal vinculada al fomento de la natalidad y la permanencia de población en el medio rural.
Un cerdo ibérico como incentivo
A lo largo de ese año, las parejas que contrajeron matrimonio o que tuvieron un hijo en la localidad recibieron como reconocimiento un cerdo ibérico, entregado por el entonces alcalde, Pedro Cañada. El galardón formaba parte de una medida simbólica con la que el Ayuntamiento pretendía incentivar la natalidad y contribuir a la supervivencia del pueblo, en un contexto marcado por la preocupación por la emigración y la pérdida de habitantes.
Tradición agrícola y ganadera
Calzadilla es un municipio situado en el norte de la provincia de Cáceres, en la comunidad autónoma de Extremadura, integrado en la comarca de Tierras de Granadilla. Como muchos otros pequeños municipios de la zona, ha estado históricamente vinculado a la actividad agrícola y ganadera, y ha sufrido los efectos de la despoblación rural.
La iniciativa de 1994 se enmarcó así en los esfuerzos locales por mantener la población y favorecer la continuidad de la vida en el municipio, convirtiéndose en una de las anécdotas más recordadas de las políticas de fomento demográfico en la zona en aquella época.
- El Cristo Negro de Cáceres saldrá en procesión extraordinaria por primera vez en 36 años
- La víctima del accidente de Torremejía es Carmela Rico, antigua profesora de Proa y esposa del exgerente del Cáceres CB Santos Chaso
- Muere en Cáceres a los 62 años Elena Martínez, la fotógrafa que buscó la belleza 'desde el poder de lo simple
- La odisea de 47 mayores de Cáceres en un viaje del Imserso: 'Nadie nos guiaba en los trasbordos, estuvimos solos en Atocha y en Sants
- Una vecina de Cáceres denuncia la negativa de la DGT a tramitar unas gestiones 'por acudir tres veces en un mes
- ¿Una piscina natural en La Ribera del Marco? La propuesta turística para reactivar el verano en Cáceres
- ¿Quieres ir al Acho Fest de Cáceres? Esta es toda la programación
- Los cazadores de tesoros Lucía y Juan regresan con un nuevo evento de antigüedades en Casar de Cáceres