El nuevo concejal de Cáceres pulsa la cuenta atrás de la segunda remodelación del Gobierno de Mateos

La incorporación de Jaime Alejandro Jabato García como nuevo concejal del Ayuntamiento de Cáceres ha abierto una nueva etapa en el organigrama del Gobierno local liderado por Rafael Mateos, que afronta ahora una reorganización interna de competencias cuyo alcance se conocerá en las próximas horas.

Jabato toma posesión de su acta esta mañana. / Carlos Gil

Toma de posesión

Jabato ha tomado posesión de su acta durante el pleno ordinario del mes de junio, en sustitución de Encarna Solís, que renunció a su puesto en el consistorio tras ser nombrada gerente del Servicio Extremeño de Salud (SES). El nuevo edil ha jurado la Constitución Española y ha recibido la medalla corporativa de manos del alcalde.

Su llegada al Ejecutivo municipal pone en marcha el proceso de reajuste que el propio Mateos ha venido anunciando desde la salida de Solís. Aunque el regidor ha adelantado que se tratará de "un pequeño ajuste", ha emplazado al viernes para dar a conocer la nueva distribución de responsabilidades dentro del Gobierno local.

Por el momento, sigue siendo una incógnita qué competencias asumirá Jabato dentro del equipo de gobierno. Desde la marcha de Solís, las funciones de la concejalía de Servicios Sociales han sido ejercidas de forma interina por el propio alcalde, a la espera de cerrar la reorganización definitiva.

Jabato, concejal de Cáceres / Carlos Gil

La incorporación de Jabato se produce cuando resta menos de un año para las próximas elecciones municipales de mayo de 2027, una circunstancia que otorga especial relevancia a cualquier movimiento dentro del Ejecutivo local en la recta final del mandato.

Actualmente, Jabato desempeña el cargo de director general de Infraestructuras Deportivas de la Junta de Extremadura, por lo que su desembarco en el Ayuntamiento refuerza la presencia de perfiles con experiencia en la Administración autonómica dentro del equipo de Mateos.

De Preciados a Jabato

La salida de Encarna Solís constituye la segunda modificación registrada en la composición del Gobierno municipal durante la actual legislatura. La primera se produjo tras la renuncia de Raquel Preciados, que abandonó la corporación para asumir la dirección del Museo de Cáceres.

Aquella vacante fue cubierta por Noelia Rodríguez, que asumió las competencias de Deportes, mientras que las áreas de Turismo y Patrimonio Histórico fueron redistribuidas entre Ángel Orgaz y Tirso Leal.

Ahora, la llegada de Jabato obliga de nuevo a mover piezas dentro del Ejecutivo local. Aunque el alcalde ha evitado adelantar detalles sobre el futuro reparto de áreas, la toma de posesión del nuevo concejal ha activado la cuenta atrás para conocer cómo quedará configurado el Gobierno de Mateos en el último tramo de la legislatura.