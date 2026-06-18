Deportes
Piden clausurar el campo de fútbol Sergio Trejo de Cáceres hasta que empiecen las esperadas obras de reforma
El ayuntamiento asegura que los pliegos están redactados para licitar la redacción del proyecto de reforma, valorado en torno a un millón de euros
El campo de fútbol Sergio Trejo, en el barrio de Las 300, vuelve a estar en el centro de la polémica. Maxi Rubio, vinculado históricamente al fútbol base cacereño, ha anunciado que está insistiendo ante Sanidad con una tercera denuncia por el estado de las instalaciones y pedirá que el recinto se cierre hasta que comiencen las obras de reforma.
Rubio sostiene que el campo sigue presentando problemas de salubridad, accesibilidad y seguridad, especialmente en gradas, aseos, vestuarios y accesos. "No nos creemos nada ya", ha señalado, después de recordar que ya ha presentado dos denuncias anteriores y que, según afirma, no ha habido un pronunciamiento claro sobre la situación del complejo. "Queremos sinceridad y claridad", ha añadido.
El Ayuntamiento de Cáceres ha trasladado a este diario que los pliegos están redactados y listos para licitar la redacción del proyecto lo antes posible. Fuentes municipales han explicado que se trata de una obra importante y que el procedimiento requiere primero adjudicar la redacción del proyecto y, posteriormente, licitar las obras.
Una reforma pendiente
La actuación prevista en el Sergio Trejo ronda el millón de euros e incluye nuevos vestuarios, zonas para árbitros, mejoras de accesibilidad, gradas techadas y una renovación integral de las instalaciones. Sin embargo, Rubio considera que los plazos vuelven a alargarse y reclama medidas inmediatas mientras llega la obra.
"Que no se abra el campo hasta que no empiecen las obras", ha defendido. También ha explicado que ha remitido una carta al Defensor del Pueblo para que se interese por el caso y pida explicaciones a las administraciones. "Si somos Ciudad Europea del Deporte, el ejemplo no se tiene muy alto", ha concluido.
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